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Για θάνατο που “ήταν αποτέλεσμα τσακωμού, συμπλοκής” μίλησε ο δικηγόρος του 43χρονου, που ανέφερε πως ο εντολέας του έχει μετανιώσει για την πράξη του και αυτό δείχνει η ομολογία του.

Ο 43χρονος υπήκοος Βορειας Μακεδονίας ομολόγησε την κατοχή των 13 δενδρυλλίων για προσωπική χρήση και σε βάρος του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι για το συγκεκριμένο πρώτο αδίκημα.

Μεταφέρθηκε πίσω στο αστυνομικό μέγαρο για μισή ώρα και επανήλθε λίγο πριν τη 1 προκειμένου να του αποδοθεί ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.

Στις 13.10 ο κατηγορούμενος αποχώρησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή στις 11.

Οι κατηγορίες αφορούν ανθρωποκτονία από πρόθεση , παράνομη οπλοφορία – οπλοχρησία, ενταφιασμός χωρίς άδεια, χρήση ναρκωτικών, απάτη με υπολογιστή.