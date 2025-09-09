Δικηγόροι κατηγορούμενων: «Φιάσκο η εγκληματική οργάνωση»

Για υπόθεση «φιάσκο» που ανακινήθηκε προκειμένου να ξεχαστεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι διαδηλώσεις για τα Τέμπη κ.ά., έκαναν λόγο οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο αδελφών που προφυλακίστηκαν νωρίτερα σήμερα.

Ο δικηγόρος του 57χρονου, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στους δημοσιογράφους σημείωσε: «Θα περιμένουμε την Παρασκευή (12 Σεπτεμβρίου), οπότε θα απολογηθεί ο άλλος κατηγορούμενος, για να δούμε αν υπάρχει εκβίαση ή όχι. Αυτό που θέλω κατηγορηματικά να δηλώσω είναι το εξής – και το είπα από την πρώτη στιγμή: για τη συγκεκριμένη υπόθεση μιλάμε για ένα “φιάσκο”. Αυτό που “έκαιγε” και ενδιέφερε τον κόσμο ήταν η δήθεν μαφία της Κρήτης, των Χανίων, για τους δύο αδελφούς που εμφανίστηκαν να εμπλέκονται με όπλα και ναρκωτικά. Όμως, ξέρετε ότι αφέθηκαν ελεύθεροι, μόνο με τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου από τη χώρα (σ.σ. αναφέρεται στην πρώτη δικογραφία). Προφανώς, για να μη χαθεί το έργο της αστυνομίας, εφευρέθηκε η άμεση άσκηση ποινικής δίωξης για νέο αδίκημα, αυτή τη φορά της δήθεν εκβίασης κάποιου κληρικού. Για ένα έγγραφο, για μια αστική υπόθεση – ένα αγροτεμάχιο στην ουσία – εφευρέθηκε η δίωξη ώστε να καλυφθεί όλος αυτός ο “ντόρος” που είχε δημιουργηθεί. Εν τέλει, όσοι ήθελαν να παραπλανήσουν και να αποσπάσουν την προσοχή από τα σοβαρά προβλήματα, το κατάφεραν. Και αυτή τη στιγμή όλοι ασχολούμαστε με την υποτιθέμενη μαφία της Κρήτης και σταματήσαμε να ασχολούμαστε με τα ζητήματα που καίνε».

Ο κ. Λύτρας πρόσθεσε ότι «σε ελάχιστες ημέρες μετά την κατάθεση του ιερέα, ο οποίος ήδη έχει δηλώσει δημόσια πως δεν δέχθηκε κανέναν εκβιασμό, όταν αυτό αποτυπωθεί και εγγράφως, θα υποβάλουμε αίτημα αποφυλάκισης των δύο κατηγορουμένων. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί, χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας –που πάντα ασκούν βάρος σε τέτοιες υποθέσεις–, όταν καταθέσει ο ιερέας, οι κατηγορούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι».

Για το αδίκημα της απόπειρας απάτης που αφορά την πώληση 175 στρεμμάτων σε Ισραηλινό, έκταση που διεκδικεί η Εκκλησία, ο κ. Λύτρας απάντησε ότι «δεν προκύπτει καμία απάτη, γιατί όταν πουλήθηκε το ακίνητο ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε το έγγραφο, η πώληση έγινε κανονικά, υπήρχαν οι δικηγόροι του αλλοδαπού που έκαναν τους ελέγχους στους τίτλους, το βρήκαν καθόλα νόμιμο και ολοκληρώθηκε η διαδικασία».

Για τη συγκεκριμένη έκταση ο κ. Λύτρας σχολίασε ότι ο κατηγορούμενος «την έχει αποκτήσει με χρησικτησία, αφού υπάρχουν πολλές υπεύθυνες δηλώσεις κατοίκων της περιοχής ότι ανήκε στον παππού του, ενώ ένα άλλο μέρος το έχει αγοράσει με συμβόλαιο».

Στην παρατήρηση ότι σε περιουσία της Εκκλησίας –όπως και στο Δημόσιο– δεν υφίσταται χρησικτησία, ο δικηγόρος έκανε λόγο για αντιδικία, καθώς «η Εκκλησία ισχυρίζεται ότι κατέχει 700 στρέμματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό που θα κριθεί με πραγματογνωμοσύνη στο αστικό δικαστήριο είναι αν τα συγκεκριμένα στρέμματα εμπίπτουν σε αυτή την έκταση ή όχι και αν ο κατηγορούμενος που εκπροσωπούμε επικαλείται πράξεις νομής που έχει πραγματοποιήσει από την πρώτη στιγμή».