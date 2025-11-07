Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων: Μείζον πρόβλημα οι πλειστηριασμοί για τους πολίτες

Διαμαρτυρία για το μείζον πρόβλημα του ιδιωτικούς χρέους των πολιτών, με τους πλειστηριασμούς ακινήτων να αφορούν όπως επισημαίνεται πλέον και σε πρώτες κατοικίες, και να αποτελεί καθημερινό πρόβλημα, εστάλη ως δήλωση, μετά από παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και στη Διεύθυνση Εποπτείας της Τράπεζας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η δυνατότητα ουσιαστικής δικαστικής προστασίας έχει αποφλοιωθεί, η δε λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού χωρίς την πρόβλεψη υποχρεωτικής συμμετοχής των πιστωτών (πλην της περίπτωσης των ευάλωτων οφειλετών) καθίσταται «κενό γράμμα» καθώς οι πιστωτές είτε δεν μετέχουν είτε προτείνουν ρυθμίσεις μη ρεαλιστικές για τους δανειολήπτες, που οδηγούν σε σύντομο χρόνο σε αδυναμία εξυπηρέτησης και απώλειά τους.

Στο περιβάλλον αυτό, παρατηρείται επιπρόσθετα έξαρση καταχρηστικών και μη νόμιμων συμπεριφορών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (services) εις βάρος των δανειοληπτών που συνίστανται ιδίως:

α) Στη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης κατά οφειλετών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3896/2010, σε ρυθμισμένα ή ακόμη κι εξοφλημένα δάνεια.

β) Στη διαρκή τηλεφωνική όχληση οφειλετών – σε βαθμό εκφοβισμού – ακόμη και αυτών που έχουν ενταχθεί σε δικαστική ρύθμιση.

γ) Στην καθυστερημένη απάντηση σε αιτήματα των οφειλετών και των Δικηγόρων τους για χορήγηση σχετικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για ρύθμιση των οφειλών, ενώ την ίδια στιγμή επισπεύδουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος τους.

δ) Στην απαίτηση να υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση των οφειλετών, προκειμένου να συνομιλήσουν με τους Δικηγόρους τους και ταυτόχρονα να προβάλλουν κάθε είδους προσκόμματα όσον αφορά στον τύπο, στο περιεχόμενο, στην επικύρωση της υπογραφής και στην χρονική ισχύ της εξουσιοδότησης.

ε) Στην απαίτηση καταβολής υπέρογκων ποσών ως προκαταβολή για ρύθμιση χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής των οφειλετών, είτε άλλες ειδικές και έκτακτες περιστάσεις (π.χ. προβλήματα υγείας).

στ) Στην άρνηση να αποστείλουν το σχέδιο της σύμβασης στον οφειλέτη και τον Δικηγόρο του πριν τν υπογραφή του, σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας ρύθμισης, ώστε να ελέγξει τους όρους και τις συμφωνίες.

Η Ολομέλεια έχει, κατ’ επανάληψη, επισημάνει καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων, οι οποίες συνεχίζονται και φαλκιδεύουν ανεπίτρεπτα τα δικαιώματα των ευάλωτων δανειοληπτών και θέτουν σε κίνδυνο απώλειας της περιουσίας τους. Τέτοιες συμπεριφορές που διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές σε μία ευνομούμενη Πολιτεία. Γι’ αυτό ζητά άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο με τη θέσπιση αυστηρών διοικητικών κυρώσεων για την αποφυγή τέτοιων συμπεριφορών και πρακτικών στο μέλλον».