Ελλάδα
Δίκη Τεμπών: Κατακραυγή για τον αποκλεισμό των Περιφερειακών Μ.Μ.Ε.

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
Σφοδρή αντίδραση προκαλεί στον χώρο του περιφερειακού Τύπου ο αποκλεισμός των περιφερειακών Μέσων από την κάλυψη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, με τον Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) να καταγγέλλει ευθέως κυβερνητική επιλογή που, όπως τονίζει, προσβάλλει την ισότιμη ενημέρωση και υπονομεύει τον πλουραλισμό.

Σε ανακοίνωση διαμαρτυρίας, ο ΣΗΠΕ χαρακτηρίζει τη δίκη των Τεμπών μία από τις κρισιμότερες δικαστικές διαδικασίες της σύγχρονης Ελλάδας και υπογραμμίζει ότι η πλήρης και ανεμπόδιστη ενημέρωση της κοινωνίας δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο μόνο των αθηναϊκών ΜΜΕ. Αντίθετα, όπως επισημαίνει, ο αποκλεισμός των περιφερειακών Μέσων συνιστά κατάφωρη θεσμική ανισότητα και γεννά σοβαρά ερωτήματα για τις πραγματικές προθέσεις εκείνων που λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις.

Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει ότι τα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ ήταν εκείνα που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στον τόπο της τραγωδίας, στα νοσοκομεία, στους σταθμούς και σε κάθε σημείο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα, μεταφέροντας με αμεσότητα και επαγγελματισμό την πρώτη κρίσιμη ενημέρωση σε όλη τη χώρα. Με βάση αυτό το δεδομένο, θεωρεί πως η σημερινή στάση της Πολιτείας δεν αποτελεί μόνο αδικία απέναντι σε έναν ολόκληρο κλάδο, αλλά ουσιαστικά συνιστά θεσμική υποβάθμιση του ρόλου που διαδραματίζουν καθημερινά τα περιφερειακά Μέσα στην ενημέρωση των πολιτών της ελληνικής περιφέρειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο γεγονός ότι, σε περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος για την κάλυψη της δίκης, θα έπρεπε -όπως σημειώνει ο ΣΗΠΕ- να δοθεί προτεραιότητα στα τοπικά μέσα της Θεσσαλίας, τα οποία σήκωσαν από την πρώτη στιγμή το μεγαλύτερο βάρος της ενημερωτικής ευθύνης και βίωσαν πιο άμεσα από κάθε άλλον το αποτύπωμα της τραγωδίας.

Ο ΣΗΠΕ ζητά την άμεση αναθεώρηση της απόφασης και την πλήρη συμμετοχή των περιφερειακών ΜΜΕ στη δικαστική κάλυψη, τονίζοντας με έμφαση ότι η δημοκρατία δεν αντέχει αποκλεισμούς και ότι η ενημέρωση δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Παράλληλα, διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται με κάθε θεσμικό μέσο το δικαίωμα των πολιτών σε πλήρη, ισότιμη και πολυφωνική ενημέρωση.

Η παρέμβαση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ένα μείζον ζήτημα δημοκρατικής τάξης: αν σε μια τόσο εμβληματική δίκη, με τεράστιο κοινωνικό, πολιτικό και θεσμικό βάρος, αποκλείονται τα περιφερειακά Μέσα, τότε το πλήγμα δεν αφορά μόνο έναν επαγγελματικό κλάδο, αλλά τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η Πολιτεία το δικαίωμα της κοινωνίας στην πολυφωνική ενημέρωση.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

