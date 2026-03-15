Δίκη Πολεοδομίας: Καταθέσεων συνέχεια – Αρνούνται κάθε κατηγορία οι εργαζόμενοι

Γιώργος Κώνστας
«Τηρήθηκε απόλυτα η νομοθεσία και στην αυστηρότερή της ερμηνεία» τόνισαν στις απολογίες τους το πρωί της Παρασκευής οι υπάλληλοι της Πολεοδομίας (Υπηρεσίας Δόμησης) Χανίων που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες -είχε προηγηθεί στις αρχές Μαρτίου μια ακόμη απολογία υπαλλήλου- και το δικαστήριο διέκοψε για τις 30 Μαρτίου όπου η εισαγγελέας θα προτείνει επί της κατηγορίας.

Οι υπάλληλοι κατηγορούνται μετά από μήνυση οικογένειας που υποστηρίζει ότι η χρήση κτίσματος δίπλα στη δική της κατοικία για τουριστική χρήση έγινε κατά παράβαση νόμων της πολεοδομικής νομοθεσίας, διαταράσσοντας την οικιακή της ειρήνη έχοντας ως αποτέλεσμα «να πληγεί η υγεία ανήλικου παιδιού της που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού».

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Αρχικά κατέθεσαν οι μηχανικοί που έκαναν την δεύτερη αυτοψία. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και παρέθεσαν στοιχεία της νομοθεσίας με βάση τα οποία έκαναν απολύτως ότι προβλέπεται. «Το τελικό περίγραμμα και η τοιχοποιία δεν καταγράφονται ως παραβάσεις» ειπώθηκε από κατηγορούμε, που πρόσθεσε πως «δεν αποδέχομαι καμία από τις κατηγορίες που μου προσάπτουν». Στην αναφορά γιατί δεν εισήλθαν στον 1ο όροφο της κατοικίας επεσήμανε πως έγιναν όλες οι προβλεπόμενες μετρήσεις, καταγράφηκαν οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες και αποκλείσεις και δεν υπήρχε λόγος να μπουν στον 1ο όροφο.

1200 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

Άλλος υπάλληλος μίλησε για «εξάντληση της αυστηρότητας μας στη συγκεκριμένη υπόθεση» κατά τη δεύτερη αυτοψία και πως «και εγώ και οι συνάδελφοι αφιερώσαμε ατελείωτες ώρες λόγω των εισαγγελικών παραγγελιών στην υπόθεση αυτή. Ήταν μια φοβερά ψυχοφθόρα διαδικασία γιατί δεν θέλαμε να αφήσουμε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας». Ο ίδιος υποστήριξε πως το ζήτημα του θορύβου από την τουριστική κατοικία δεν είχε να κάνει με τις πολεοδομικές παραβάσεις και από όσο γνωρίζει δεν έχει λυθεί ακόμα παρά του ότι η υπηρεσία πρότεινε την τοποθέτηση ηχοπετάσματος. Στη συνέχεια μίλησε για την επαφή που είχε με την καταγγέλουσα «που μας ζητούσε να κάνουμε τη δουλειά μας και να μην μεροληπτούμε, κάτι για το οποίο την διαβεβαίωσα. Μετρήσαμε τα πάντα αλλά υπήρχε φοβερή ένταση και καχυποψία. Σε επόμενο χρόνο ήλθε στην υπηρεσία η καταγγέλουσα και έκανε παρατήσεις σε έντονο και εριστικό τόνο υποστηρίζοντας πως δεν είναι πλήρης η αυτοψία μας και δεν έχει όλες τις καταγρα- φές, δίχως να έχει ένα τεχνικό σύμβουλο να τεκμηριώσει τις καταγγελίες της». Καταλήγο- ντας μίλησε για την τραγική υποστελέχωση της υπηρεσί- ας δόμησης, με το διαρκώς αυξανόμενο όγκο εργασίας υπογραμμίζοντας πως στην υπηρεσία εκκρεμούν αυτή τη στιγμή 1200 καταγγελίες που δεν μπορούν να ελεγχθούν καθώς δεν υπάρχει το απαι- τούμενο προσωπικό.

«ΔΙΚΑΣΤΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ»

Άλλος κατηγορούμενος πα- ρατήρησε πως στο εδώλιο θα πρέπει να βρίσκεται ο νομοθέτης και όχι η υπηρεσία και υπογράμμισε πως όταν και οι δύο πλευρές των αντιδίκων βάζουν τεχνικούς συμβούλους αυτό σημαίνει ότι «κάνουμε καλά τη δουλειά μας». Και αυτό τόνισε πως η κατάσταση σε ότι αφορά τις καταγγελίες έχει ξεφύγει από την έναρξη της οικονομικής κρίσης αφού «και ένα καρφί να βάλει κάποιος θα τον καταγγείλει ο γείτονας του».

Τελευταία κατέθεσε μια 8μηνη συμβασιούχος υπάλληλος που δήλωσε πως ο ρόλος της ήταν καθαρά βοηθητικός για να φτιάχνει φακέλους και να βγάζει φωτοτυπίες αλλά λόγω της υποστελέχωσης στάλθηκε σε αυτοψίες.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

