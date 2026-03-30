Δίκη Πολεοδομίας: Αθώοι οι κατηγορούμενοι

Την αθώωση των 6 υπαλλήλων της πολεοδομίας Χανίων και μιας ακόμα συμβασιούχου της υπηρεσίας αποφάσισε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων στη δίκη για την υπόθεση της “Υπηρεσίας Δόμησης”.

Η υπόθεση αφορούσε τη μήνυση σε βάρος υπαλλήλων και ιδιοκτητών τουριστικής κατοικίας από οικογένεια που διέμενε δίπλα για πολεοδομικές παραβάσεις . Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τους υπαλλήλους, όπως είχε προτείνει νωρίτερα η Εισαγγελέας της έδρας, καθώς επίσης και τους ιδιοκτήτες της τουριστικής κατοικίας Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη μετά από μήνυση οικογένειας που διαμένει στο διπλανό ακριβώς σπίτι, που υποστηρίζει ότι η χρήση του κτηρίου για τουριστική χρήση διατάραξε την οικιακή της ειρήνη και είχε ως αποτέλεσμα να πληγεί η υγεία ανήλικου παιδιού της που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.