menu
22.6 C
Chania
Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταγγελία Τυχεροπούλου για εξαφάνιση φακέλου με κόκκινα ΑΦΜ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Διακόπηκε για τις 19 Ιανουαρίου του 2026 η δίκη που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ με κατηγορούμενους δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού, μετά την καταγγελία ότι απέκρυψαν στοιχεία για κόκκινα ΑΦΜ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στο εδώλιο του κατηγορουμένου για αυτή την υπόθεση βρέθηκε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Δημήτρης Μελάς και η διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασία Ρέππα, που βρισκόταν σε αυτή τη θέση μέχρι το 2022.

Κατηγορούνται για τρία πλημμελήματα για υπεξαγωγή εγγράφου, για υπόθαλψη εγκληματία και για παράβαση καθήκοντος, αναφορικά με την καταγγελία της υπαλλήλου του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, ότι απέκρυψαν στοιχεία για παράνομες πληρωμές που αφορούσαν σε αγροτικές ενισχύσεις μέσω του Οργανισμού.

Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία αναφέρθηκε σε σειρά ελέγχων που διενήργησε η ίδια το 2020 και στα ευρήματα αυτών των ελέγχων για εκτεταμένες παρατυπίες, όπως η ίδια υποστήριξε στη διανομή του εθνικού αποθέματος.

Όπως περιέγραψε η μάρτυρας, τον Νοέμβριο του 2020, Ο κ. Μελάς και η κυρία Ρέππα ζήτησαν τον φάκελο με τα στοιχεία που η ίδια είχε συλλέξει και τους ελέγχους που είχε κάνει η ίδια. Όπως υποστήριξε, παρέδωσε τον φάκελο θεωρώντας ότι θα πάρει τον δρόμο για τη Δικαιοσύνη.Στη συνέχεια μετακινήθηκε σε άλλα τμήματα του Οργανισμού κι όταν επέστρεψε στη διεύθυνση των τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2022, όπως η ίδια υποστήριξε, διαπίστωσε ότι αυτά τα κόκκινα ΑΦΜ ήταν εκτός συστήματος και οι πληρωμές τούς είχαν γίνει κανονικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι ουδέποτε απειλήθηκε από τους δύο κατηγορούμενους, αλλά ότι αισθανόταν το μαύρο πρόβατο υποβαθμισμένη και απαξιωμένη από τα στελέχη του Οργανισμού εν γένει.

Πάντως ο κ. Μελάς, εξεταζόμενος στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι ουδέποτε ακούμπησε τον φάκελο, ότι η κατηγορία αυτή είναι έωλη και ότι ποτέ δεν προχώρησε σε παράνομη πληρωμή.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum