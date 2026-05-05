Δίκη για υπόθεση Βαλυράκη: Κατάθεση ιατροδικαστή – Στις 7 Μαΐου η επόμενη συνεδρίαση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο δικαστήριο συνεχίστηκε η εκδίκαση της υπόθεσης για τον θάνατο του Σήφης Βαλυράκης, με την κατάθεση ενός εκ των τριών ιατροδικαστών που συμμετείχαν στη νεκροψία – νεκροτομή να ρίχνει φως, αλλά και να διατηρεί ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού.

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ο μάρτυρας περιέγραψε ευρήματα που συνδέουν τον θάνατο με πολλαπλά τραύματα, εκ των οποίων δύο χαρακτηρίστηκαν ως θανατηφόρα. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ο ακριβής μηχανισμός πρόκλησής τους.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω το κοντάρι. Βρέθηκε στο νερό με χτυπήματα και για αυτό είδαμε ότι είχε εισροφήσει νερό. Δεν ξέρω αν τα χτυπήματα έγιναν στη στεριά ή στο νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί αν τα τραύματα προκλήθηκαν από συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με τις καταθέσεις των άλλων δύο ιατροδικαστών, οι οποίοι απουσιάζουν λόγω αναρρωτικής άδειας.

Παράλληλα, στο δικαστήριο βρίσκεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει πραγματοποιήσει παρέμβαση, ωστόσο δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δήλωση με το πέρας της διαδικασίας.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Πέμπτη 7 Μαΐου, στις 09:30, στο Κτίριο 9, Αίθουσα 14.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

