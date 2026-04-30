Δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χθες στα Χανιά

Κατηγορούμενοι για απάτη που έχει να κάνει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκαν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων εννιά άτομα. Η υπόθεση επρόκειτο να δικαστεί χθες στο ακροατήριο ωστόσο μετά από αίτημα των δικηγόρων των κατηγορούμενων – που επικαλέστηκαν κόλλημα – η υπόθεση αναβλήθηκε.

Στο δικαστήριο το παρών έδωσε και υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ για να παρασταθεί

για λογαριασμό της υπηρεσίας της.

Οι εννιά κατηγορούνται για «απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση».

Σύμφωνα με πληροφορίες των “Χ.ν.” η υπόθεση αφορά αιτήματα για επιδοτήσεις που είχαν κατατεθεί εντός της τελευταίας πενταετίας στο Νομό Χανίων αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, και παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη καθώς διαπιστώθηκαν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τις δηλωθείσες εκτάσεις.