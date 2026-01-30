Δίκη για το Predator: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση του εισαγγελέα

Στην τελική ευθεία για την έκδοση απόφασης εισήλθε μετά από τέσσερις μήνες, η δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, κατά την σημερινή δικάσιμο, ο πρόεδρος κήρυξε το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς να απολογηθούν οι τέσσερις κατηγορούμενοι, υπεύθυνοι εμπλεκόμενων εταιριών, οι οποίοι έκαναν χρήση του δικαιώματός τους να μην εμφανιστούν στο δικαστήριο.

Έτσι, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, οπότε και ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση, τον λόγο θα λάβει ο εισαγγελέας της Έδρας προκειμένου να υποβάλει την πρότασή του επί της ενοχής ή μη για τους τέσσερις κατηγορούμενους που λογοδοτούν για αδικήματα που αφορούν την παραβίαση απορρήτου των επικοινωνιών.

Την εισαγγελική αγόρευση θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας, που εκπροσωπούν θύματα του λογισμικού και τελευταίοι θα μιλήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που τους αποδίδονται.

Η αυλαία της υπόθεσης θα πέσει με την απόφαση του δικαστηρίου.

Πριν την κήρυξη του τέλους της ακροαματικής διαδικασίας σήμερα, στο δικαστήριο κατέθεσε ο κ. Αντώνης Καραθανάσης, μοναδικός μάρτυρας υπεράσπισης στην υπόθεση.

Ο μάρτυρας, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, με ρόλο τεχνικού συμβούλου, αμφισβήτησε τις εκθέσεις του citizen lab, καθώς και εκείνες της meta και της Διεθνούς Αμνηστίας και εξετάστηκε εξονυχιστικά από την Έδρα.