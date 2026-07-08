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Δίκη για Τέμπη: Ξεκίνησαν οι αυτοτελείς ισχυρισμοί των κατηγορουμένων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Στο στάδιο των αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων εισήλθε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σήμερα τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης έξι κατηγορουμένων μεταξύ των οποίων ο συνήγορος του σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας την 28η Φεβρουαρίου του 2023 και ο συνήγορος του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Αρχικά ο συνήγορος του σταθμάρχη, Στέφανος Παντζαρτζίδης, ανέφερε πως δεν στοιχειοθετείται ο ενδεχόμενος δόλος για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών αλλά υπάρχει ενσυνείδητη αμέλεια. Τόνισε πως ο σταθμάρχης εργαζόταν μέσα σε ένα περιβάλλον «αυξημένης πιθανότητας ανθρώπινου σφάλματος» και πως ενεργούσε σε ένα καθεστώς «έντονης χρονικής πίεσης». Αναφέρθηκε επίσης στην απουσία κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας τα οποία έπαιξαν όπως τόνισε καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα της σύγκρουσης.

Ο δεύτερος ισχυρισμός του ήταν η έλλειψη αιτιώδους συνάφειας, επισημαίνοντας πως ο σταθμάρχης γνώριζε ότι μετά την πράξη του μεσολαβούσαν και άλλοι παράγοντες αποτροπής του κινδύνου όπως ο μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας ο οποίος θα μπορούσε να ακινητοποιήσει την αμαξοστοιχία μόλις διαπίστωνε ότι η αυτή κινούνταν στην γραμμή καθόδου αντί για την γραμμή ανόδου.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο συνήγορος του κατηγορούμενου προϊσταμένου επιθεώρησης, Θεμιστοκλής Σοφός, ο οποίος πριν την ανάπτυξη των αυτοτελών ισχυρισμών υπέβαλε αίτημα στο δικαστήριο για προδικαστική ερώτηση στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το αν είναι συμβατή με το Ενωσιακό Δίκαιο ο διαχωρισμός της δικογραφίας για το ίδιο ιστορικό συμβάν, εννοώντας τη δικογραφία για τη σύμβαση 717 που χειρίζεται η ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ως προς τους ισχυρισμούς, ο κ. Σοφός τόνισε πως ο επιθεωρητής αρνείται τις κατηγορίες ως «αβάσιμες, αναληθείς και ανυπόστατες». Τόνισε πως το 2020 τοποθετήθηκε ως προσωρινός προϊστάμενος επιθεώρησης και πως δεν ήταν στις αρμοδιότητες του η αξιολόγηση της εμπειρίας του σταθμάρχη. «Όχι μόνο δεν αποδέχτηκε τη διατάραξη αλλά πολέμησε τη διατάραξη με κάθε μέσο» τόνισε ο κ. Σοφός επισημαίνοντας τα έγγραφα και τις επιστολές που είχε στείλει ο επιθεωρητής προειδοποιώντας για τα κενά στα συστήματα ασφαλείας και στην υποστελέχωση. Επίσης ανέφερε την ευθύνη του κατηγορούμενου σταθμάρχη της απογευματινής βάρδιας ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο έφυγε νωρίτερα από το πόστο του. «Αν είχε κάνει τη χάραξη ο εμπειρότερος τίποτε δεν θα είχε γίνει» ανέφερε ο κ. Σοφός.

Τις κατηγορίες αρνήθηκαν και οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι με τους συνηγόρους τους να τονίζουν κατά περίπτωση ότι δεν ήταν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους οι διορθώσεις των παραλήψεων που τους αποδίδονται στο κατηγορητήριο.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι συνολικά 36 άτομα, στελέχη του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Πέντε είναι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση: Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού κατηγορούνται 33 άτομα. Για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή κατηγορούνται 35 άτομα. Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται 3 άτομα.

Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των υπολοίπων κατηγορουμένων.

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