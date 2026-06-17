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Δίκη για Τέμπη: Στις 23 Ιουνίου συνεχίζεται η τοποθέτηση των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Την Τρίτη 23 Ιουνίου θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στη δίκη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η εισαγγελέας πρότεινε να μην γίνει δεκτό το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο παρόν δικονομικό στάδιο καθώς και το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας περί αντισυνταγματικότητας του νόμου 3090/2002 και του άρθρου 8 για την απαγόρευση της μετάδοσης της δίκης από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο.

Επί της εισαγγελικής πρότασης ξεκίνησαν να τοποθετούνται οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η τηλεοπτική κάλυψη της δίκης πλήττει το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορούμενων ενώ η εμφάνιση των κατηγορουμένων σε κάθε στάδιο της δίκης έχει “τιμωρητική διάθεση”.

Κάποιοι εκ των συνηγόρων επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην επόμενη συνεδρίαση και έτσι το δικαστήριο διέκοψε για την Τρίτη 23 Ιουνίου.

Να σημειωθεί πως από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας δύο οικογένειες θυμάτων γνωστοποίησαν δια των συνηγόρων τους πως δεν επιθυμούν την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης.

Το δικαστήριο, με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, απέρριψε τα δύο πρώτα αιτήματα της υποστήριξης της κατηγορίας για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ειδικό ανακριτή του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε από τη Βουλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος και το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αν. υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου.

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