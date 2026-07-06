menu
30.1 C
Chania
Δευτέρα, 6 Ιουλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Δίκη για Τέμπη: Διορίστηκαν οι συνήγοροι για τον κατηγορούμενο – Για αύριο διέκοψε το δικαστήριο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με τον διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος στην τελευταία συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας την προηγούμενη Τετάρτη ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε μέχρι σήμερα και ζήτησε τον διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο.

Η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων προχώρησε σήμερα στον διορισμό τριών συνηγόρων προκειμένου όπως τόνισε να «επιταχυνθεί η διαδικασία». Μετά την αποδοχή εκ μέρους του κατηγορουμένου του διορισμού τους, οι συνήγοροι τόνισαν πως δέχονται να αναλάβουν την υπεράσπισή του και ότι είναι έτοιμοι να ασκήσουν τα καθήκοντα τους αφού λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Μετά από αυτή την δήλωση το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης εκφράστηκαν προβληματισμοί για την πρόοδο της δίκης και το χρονικό διάστημα της διακοπής. «Το δικαστήριο είναι αυτό που δεν θέλει ακυρότητες αλλά δεν θέλει και καθυστερήσεις» τόνισε η πρόεδρος.

Να σημειωθεί πως εκκρεμεί η ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας και υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά αιτημάτων όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και της κλήσης νέων μαρτύρων.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για την μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημμελήματα, για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας καθώς, όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Αντίστοιχα επιφυλάχθηκε για την κλήση νέων μαρτύρων και προσκόμισης εγγράφων, αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία. Ωστόσο η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων για συμπλήρωση της ανάκρισης, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
M.E.T. 230225
Η Χανιώτικα νέα Α.Ε. συμμορφώνεται με τη Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο (L 63).
Το ποσό κρατικής διαφημιστικής δαπάνης που έλαβε το 2025 η Χανιώτικα νέα Α.Ε. ανέρχεται σε 24.810,59 ευρώ.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum