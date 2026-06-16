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Δίκη για Τέμπη: Δεκτή η δήλωση για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Δεν έγιναν δεκτές από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας οι δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των Δικηγορικών Συλλόγων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, επίσης, δεν έγινε δεκτή η δήλωση του σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης». Αντιθέτως, δεκτή έγινε η δήλωση του Εληνικού Δημοσίου και οι δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.

Σημειώνεται πως η απόφαση για τους Δικηγορικούς Συλλόγους ήταν κατά πλειοψηφία με τη μειοψηφία της προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις του σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και του Ελληνικού Δμοσίου. Επίσης, πρότεινε να απορριφθούν όσες δηλώσεις έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Νωρίτερα,ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους επί της εισαγγελικής πρότασης οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η δίκη συνεχίζεται με την τοποθέτηση αρχικά της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως το Δημόσιο στρέφεται μόνο κατά των κατηγορούμενων τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

 

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