Δίκη για τα Τέμπη: Απόρριψη των αιτημάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση

Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των δύο αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η εισαγγελέας ξεκίνησε με το πρώτο αίτημα που αφορά την κάλυψη της δίκης και απαντώντας στον ισχυρισμό που προτάθηκε από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας περι αντισυνταγματικότητας του νόμου 3090/2002 που απαγορεύει την αναμετάδοση της δίκης από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και άλλα τεχνολογικά μέσα. Τόνισε πως η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και προστατεύει το τεκμήριο αθωότητας και την αποδεικτική διαδικασία. Επεσήμανε ακόμη το άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που απαγορεύει την επικοινωνία μεταξύ μαρτύρων και την ενημέρωσή τους για όσα συμβαίνουν στη δίκη.

Ως προς την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, η εισαγγελέας τόνισε πως στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν είναι απαραίτητη η παρουσία τους προτείνοντας την απόρριψη του αιτήματος για το συγκεκριμένο δικονομικό στάδιο. Επεσήμανε ότι με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων σε περίπτωση που αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως αποδεικτικό μέσο και βοηθήσει στην ανακάλυψη της αλήθειας.

Επι της εισαγγελικής πρότασης τοποθετούνται αυτή τη στιγμή οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.