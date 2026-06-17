menu
28.4 C
Chania
Τετάρτη, 17 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Δίκη για τα Τέμπη: Απόρριψη των αιτημάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας επί των δύο αιτημάτων που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορουμένων στο δικαστήριο.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η εισαγγελέας ξεκίνησε με το πρώτο αίτημα που αφορά την κάλυψη της δίκης και απαντώντας στον ισχυρισμό που προτάθηκε από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας περι αντισυνταγματικότητας του νόμου 3090/2002 που απαγορεύει την αναμετάδοση της δίκης από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και άλλα τεχνολογικά μέσα. Τόνισε πως η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και προστατεύει το τεκμήριο αθωότητας και την αποδεικτική διαδικασία. Επεσήμανε ακόμη το άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που απαγορεύει την επικοινωνία μεταξύ μαρτύρων και την ενημέρωσή τους για όσα συμβαίνουν στη δίκη.

Ως προς την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, η εισαγγελέας τόνισε πως στο παρόν δικονομικό στάδιο δεν είναι απαραίτητη η παρουσία τους προτείνοντας την απόρριψη του αιτήματος για το συγκεκριμένο δικονομικό στάδιο. Επεσήμανε ότι με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων σε περίπτωση που αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως αποδεικτικό μέσο και βοηθήσει στην ανακάλυψη της αλήθειας.

Επι της εισαγγελικής πρότασης τοποθετούνται αυτή τη στιγμή οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum