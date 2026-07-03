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Δίκη επιτελικών ΟΠΕΚΕΠΕ: Φυλακιση 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή στους Δ. Μελά και Α. Ρέππα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Ποινή φυλάκισης 5 ετών και οκτώ μηνών στον καθένα, με αναστολή στην έφεση, επέβαλε -όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ-  το Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και στην πρώην διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού Αθανασία Ρέππα που κρίθηκαν ένοχοι για υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος.

Το δικαστήριο, το οποίο νωρίτερα αποφάσισε να οδηγήσει σε δίκη για το κακούργημα της υπεξαίρεσης υπηρεσιακού εγγράφου τους δύο πρώην επιτελικούς του Οργανισμού πληρωμών, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επιβολή της συνολικής ποινής των 5 ετών και οκτώ μηνών για έκαστο των κατηγορούμενων. Με την απόφαση του, όρισε οι κατηγορούμενοι να αφεθούν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της έφεσης τους.

Κατά την άποψη του εισαγγελέα δεν έπρεπε να δοθεί αναστολή στην έφεση των δύο καταδικασθέντων, καθώς όπως είπε «αποδεδειγμένα» κάποιοι εκ των εμπλεκομένων στην έκθεση Τυχεροπούλου, «που σκοπίμως αγνόησαν οι δύο επιτελικοί», λαμβάνουν 260 χιλιάδες ευρώ επιδοτήσεις.

Τόνισε δε, ότι η κ. Ρέππα σήμερα υπηρετεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Όσον αφορά την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου, καθώς η απόφαση του δικαστηρίου για παραπομπή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ενέχει τη θέση βουλεύματος, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλλει στους κατηγορούμενους τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Για την κακουργηματική κατηγορία ο εισαγγελέας ζήτησε την επιβολή απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, υποχρέωσης εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα, καταβολής χρηματικής εγγύησης 100 χιλιάδων ευρώ σε έκαστο καθώς και απαγόρευσης ανάληψης οποιασδήποτε θέσης στο Δημόσιο.

*** Μετά από πρόταση του εισαγγελέα το δικαστήριο διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να λάβει γνώση του αποδεικτικού υλικού και να κρίνει αν πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων από πρόσωπα όπως, υπευθύνους ΚΥΔ, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.

 

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