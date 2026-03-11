menu
Ελλάδα

Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναγνώριση ελαφρυντικών για 5 καταδικασθέντες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προέδρου, οι δικαστές, κατά πλειοψηφία (4 προς 1), δέχθηκαν το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής Αντώνη Γρέγο και Δημήτρη Κουκούτση καθώς και για τους Αριστόδημο Δασκαλάκη, κατηγορούμενος για ένταξη, Μάρκο Ευγενικό και Θωμά Μαρία, κατηγορούμενοι για ένταξη, καθώς και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη. Οι δύο τελευταίοι έχουν ήδη βάση της πρωτόδικης απόφασης και το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας.

Το μέλος της έδρας που μειοψήφισε είχε την άποψη ότι δεν έπρεπε να χορηγηθεί ελαφρυντικό ούτε σ’ αυτούς τους πέντε καταδικασθέντες.

Όσο για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, η πρόεδρος είπε ότι το δικαστήριο «Απορρίπτει όλα τα υπόλοιπα».

Η εισαγγελέας πρότεινε να παραμείνουν ίδιες οι ποινές για τους 37 όπως και πρωτοδίκως, ενώ για τους πέντε που έλαβαν ελαφρυντικά, εισηγήθηκε μειωμένες ποινές.

Με την απόφαση απόρριψης των αιτημάτων για ελαφρυντικά που ζήτησαν οι 37 καταδικασθέντες, φέρνουν κοντά την πιθανότητα φυλάκισης κατηγορουμένων, όπως των πέντε πρώην βουλευτών οι οποίοι δεν κρατήθηκαν σε κανένα προηγούμενο στάδιο της υπόθεσης.

Η απόρριψη των ελαφρυντικών για την αναγνώριση των οποίων οι συνήγοροι υπεράσπισης έδωσαν επί τέσσερις συνεδριάσεις μεγάλο αγώνα να πείσουν τους δικαστές, ενδέχεται να οδηγήσει το δικαστήριο να επικυρώσει τις ποινές 5ετούς κάθειρξης που επιβλήθηκαν πρωτόδικα σε πρώην βουλευτές για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο σημαίνει ότι οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων και η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, Ελένη Ζαρούλια, θα πρέπει να εκτίσουν την ποινή τους.

