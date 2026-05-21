Δίκες για μεταφορά μεταναστών στο Εφετείο Χανίων

Γιώργος Κώνστας
Σε 10 χρόνια φυλάκιση ως διακινητής μεταναστών καταδικάστηκε χθες στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων στα Χανιά, ένας 26χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν πατέρας τριών ανήλικων παιδιών
Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι η χαμηλότερη δυνατή καθώς το δικαστήριο αναγνώρισε την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης και παρότι ο νόμος είναι υπερβολικά αυστηρός σε ό,τι αφορά τις ποινές σε ανθρώπους που καλούνται να οδηγήσουν ένα σκάφος με μετανάστες.
Όπως ανέφερε η δικηγόρος του κατηγορούμενου – έχει διοριστεί αυτεπαγγέλτως – κ. Μαρία Μυτιλινάκη ο εντολέας της «είναι 26χρονος πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, ηλικίας 4,7 και 8 ετών που ταξίδευε μαζί τους από τη Λιβύη. Η μητέρα είναι φυλακισμένη για μοιχεία στην Λιβύη, και ο μόνος τρόπος για να βγει είναι να αποφυλακιστεί ο σύζυγος και να δηλώσει ότι την αποδέχεται. Η Λιβύη δεν είναι ασφαλής χώρα για αυτό και θέλαμε να αθωωθεί για λόγους ανάγκης καθώς όπως και το Νότιο Σουδάν από όπου κατάγεται ο 26χρονος χριστιανός στο θρήσκευμα, δεν είναι ασφαλής χώρα».
Αναφορικά με την ποινή η κ. Μυτιλινάκη παρατήρησε ότι «το δικαστήριο ευτυχώς δέχθηκε πολλά ελαφρυντικά και του επέβαλλε την κατώτερη ποινή που θα μπορούσε. Δέκα χρόνια εκτιτέα φυλάκιση,χωρίς αναστολή αλλά έχει κάνει έφεση. Τα παιδιά του μένουν σε μια δομή στην Αλεξανδρούπολη και συνομιλούν με τον πατέρας μέσω Skype. Έχουμε κάνει αίτηση για να μεταφερθεί σε σφωρονιστικό κατάστημα δίπλα τους ώστε να μπορούν να τον βλέπουν
δια ζώσης. Είμαστε αισιόδοξοι ότι στο δεύτερο βαθμό θα αφεθεί ελεύθερος. Το δικαστήριο ήταν επιεικές και χρησιμοποίησε κοινή λογική, απλά έχει τα χέρια δεμένα λόγω του νόμου και της αυστηρότητας του».
Για την ίδια υπόθεση αθωώθηκε ένα ακόμα άτομο από το Νέο Σουδάν που κατηγορούνταν ως συνεργάτης του 26χρονου.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

