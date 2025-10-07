menu
21.7 C
Chania
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Δικάζονται οι αδελφοί Ψωμιάδη για τα «45άρια»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Για τις 22 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η εκκίνηση της δίκης για τα λεγόμενα «45άρια» έργα της άλλοτε Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, υπόθεση για την οποία κατηγορούνται ο πρώην νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης κι ο αδελφός του Διονύσης επί των ημερών του αντινομάρχης. Μαζί τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν άλλα έξι άτομα, πρώην στελέχη της Νομαρχίας.

Ύστερα από επτά αναβολές που προηγήθηκαν για διάφορους λόγους, η δίκη εκφωνήθηκε κατά τη σημερινή δικάσιμο από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και διεκόπη λόγω ωραρίου ενόψει της έναρξης της αποδεικτικής διαδικασίας την μεθεπόμενη εβδομάδα.

Η υπόθεση με τα «45άρια» περιστρέφεται γύρω από έργα προϋπολογισμού εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που φαίνεται ότι κατατμήθηκαν σε πολλά μικρότερα, αξίας έως 45 χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να δοθούν με απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς σε συγκεκριμένους εργολάβους, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Η δικογραφία περιλαμβάνει 456 τέτοια έργα, κατά την περίοδο 2005-2010, στη θητεία δηλαδή του Π. Ψωμιάδη στη Νομαρχία, με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνάει τα 4 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, για τις 16 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η δεύτερη υπόθεση που βαραίνει τους αδελφούς Ψωμιάδη και συνδέεται με προσλήψεις 81 υπαλλήλων με συμβάσεις έργου στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης το διάστημα 2007-2010. Για την υπόθεση αυτή είχαν απαλλαγεί αλλά ο ‘Αρειος Πάγος αναίρεσε την απαλλακτική απόφαση με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο ακροατήριο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum