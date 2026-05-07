Δικαστικός αγώνας για το νερό στο Κόκκινο Χωριό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στα δικαστήρια οδηγείται η πολύχρονη υπόθεση της υδροδότησης στο Κόκκινο Χωριό Αποκορώνου, με 28 κατοίκους να καταθέτουν ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου Αποκορώνου, καταγγέλλοντας πολύμηνες και επαναλαμβανόμενες διακοπές νερού που –όπως υποστηρίζουν– έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την καθημερινότητά τους.
Η εκδίκαση της υπόθεσης έχει οριστεί για τη Δευτέρα 11 Μαΐου στον Βάμο, με τους κατοίκους να δηλώνουν ότι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη έπειτα από χρόνια ταλαιπωρίας και χωρίς να έχουν βρεθεί ουσιαστικές λύσεις στο πρόβλημα. Όπως αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους, το 2024 καταγράφηκαν περισσότερες από 160 ημέρες χωρίς επαρκή υδροδότηση, ενώ υποστηρίζουν ότι συχνά δεν υπήρχε ούτε ενημέρωση ούτε ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στην ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι περιγράφουν συνθήκες που επηρεάζουν βασικές ανάγκες της καθημερινότητας, από τη λειτουργία των νοικοκυριών έως τη φροντίδα ηλικιωμένων και τη λειτουργία μικρών επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι «το νερό δεν είναι πολυτέλεια αλλά ζωή». Τονίζουν επίσης ότι δεν επιδιώκουν αντιπαράθεση με τον Δήμο, αλλά άμεσες λύσεις και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στον τόπο τους.
Στο πλευρό των κατοίκων τοποθετήθηκε με δημόσια δήλωσή του και ο Χάρης Παπαδάκης, ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση «ανθρώπινη ιστορία αγωνίας και απογοήτευσης», σημειώνοντας ότι κανένας πολίτης δεν θα έπρεπε να αναγκάζεται να προσφεύγει στα δικαστήρια για να έχει νερό στο σπίτι του.
Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι οι κάτοικοι οδηγήθηκαν σε δικαστική προσφυγή αποτελεί σοβαρό μήνυμα προς τη δημοτική αρχή, ενώ κάλεσε τον Δήμο να δώσει σαφείς απαντήσεις, να παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων και να σταθεί δίπλα στους κατοίκους.
Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης τις επόμενες ημέρες, με το πρόβλημα της υδροδότησης στο Κόκκινο Χωριό να παραμένει στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

