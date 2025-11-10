Διήμερο διεθνές συνέδριο για τα Συντάγματα της Κρητικής Πολιτείας

Με αφορμή την επέτειο των 126 χρόνων από την ψήφιση του πρώτου Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας, το 1899, και των 112 χρόνων από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, το 1913, η Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων και η Ένωση Σφακιανών Π.Ε. Χανίων διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με αντικείμενο «Τα Συντάγματα της Κρητικής Πολιτείας, Πτυχές της νομικής και πολιτικής ιστορίας της Κρήτης στον προθάλαμο της ένωσης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Το Συνέδριο έχει ως στόχο τη διερεύνηση της νομικής και πολιτικής ιστορίας της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και στο πλαίσιό του θα γίνουν ανακοινώσεις που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από την ξένη κατοχή και την οργάνωση των εξουσιών, έως τις διακοινοτικές σχέσεις και ισορροπίες, την ελευθερία του Τύπου, την οργάνωση της αυτοδιοίκησης, τα δημόσια έργα κ.ά. Οι σύνεδροι θα παρουσιάσουν ανακοινώσεις διάρκειας έως 15 λεπτών, ενώ εκτενέστερη μορφή των ανακοινώσεων προβλέπεται να εκδοθεί ως Πρακτικά του Συνεδρίου. Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στο τέλος κάθε συνεδρίας θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και διάλογο.

Την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούν οι Μανόλης Δρακάκης, Γιώργος Κριαράς, Ισμήνη Κριάρη, Γιώργος Λιμαντζάκης και Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης».