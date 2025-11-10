menu
22.8 C
Chania
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Διήμερο διεθνές συνέδριο για τα Συντάγματα της Κρητικής Πολιτείας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με αφορμή την επέτειο των 126 χρόνων από την ψήφιση του πρώτου Συντάγματος της Κρητικής Πολιτείας, το 1899, και των 112 χρόνων από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, το 1913, η Περιφέρεια Κρήτης – Π.Ε. Χανίων και η Ένωση Σφακιανών Π.Ε. Χανίων διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με αντικείμενο «Τα Συντάγματα της Κρητικής Πολιτείας, Πτυχές της νομικής και πολιτικής ιστορίας της Κρήτης στον προθάλαμο της ένωσης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Το Συνέδριο έχει ως στόχο τη διερεύνηση της νομικής και πολιτικής ιστορίας της Κρητικής Πολιτείας (1898-1913) και στο πλαίσιό του θα γίνουν ανακοινώσεις που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, από την ξένη κατοχή και την οργάνωση των εξουσιών, έως τις διακοινοτικές σχέσεις και ισορροπίες, την ελευθερία του Τύπου, την οργάνωση της αυτοδιοίκησης, τα δημόσια έργα κ.ά. Οι σύνεδροι θα παρουσιάσουν ανακοινώσεις διάρκειας έως 15 λεπτών, ενώ εκτενέστερη μορφή των ανακοινώσεων προβλέπεται να εκδοθεί ως Πρακτικά του Συνεδρίου. Η παρακολούθηση του Συνεδρίου είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στο τέλος κάθε συνεδρίας θα υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και διάλογο.
Την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούν οι Μανόλης Δρακάκης, Γιώργος Κριαράς, Ισμήνη Κριάρη, Γιώργος Λιμαντζάκης και Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum