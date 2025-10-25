Διήμερη συνάντηση εργασίας Δήμων Ηρακλείου-Angers για τις φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών του Δήμου Ηρακλείου και της διδυμοποιημένης Γαλλικής μητροπολιτικής περιοχής Angers Loire Metropole στο πλαίσιο του προγράμματος «Δίδυμων Πόλεων – Twin Cities» του NetZeroCities, μέσω της πρωτοβουλίας Ambition.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για τη συνεργασία των δύο πόλεων «επικεντρώνεται στην αξιοποίηση από το Δήμο Ηρακλείου των καλών πρακτικών που έχει αναπτύξει η Angers Loire, πρακτικές οι οποίες βασίζονται στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών και έξυπνων συστημάτων για τη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Οι εργασίες μεταξύ άλλων επικεντρώθηκαν στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων, στις πρακτικές που εφαρμόζονται για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προκαλεί η αύξηση της θερμοκρασίας και στην τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων.

Οι εργασίες, τις οποίες άνοιξε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός με αναφορά, μεταξύ άλλων, στην περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου, τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030», την Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και την επιθυμία ο Δήμος να κερδίσει τα μέγιστα από την συνεργασία με την Angers Loire, συντονίστηκαν από τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσο Τσατσάκη και την πρώτη ημέρα περιλάμβαναν:

Ομιλία του Δρ. Δημήτρη Κατσαπρακάκη Μηχανολόγου Μηχανικού καθηγητή του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ ο οποίος παρουσίασε τις μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Loggia και του Παγκρητίου Σταδίου.

Συμπληρωματικά στην εισήγηση της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση της Loggia η Μηχανικός της Τεχνικής υπηρεσίας Νίκη Μπουζουνιεράκη μίλησε για το έργο στο δημοτικό Μέγαρο ,τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν ,τους τρόπους αντιμετώπισης τους και για την κατάσταση πριν την εκτέλεση των εργασιών και μετά την ολοκλήρωση τους.

Σημαντική επίσης παρέμβαση ήταν αυτή του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΑΚ και στελέχους των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Γεωργίου Ταβερναράκη ο οποίος μίλησε για την βιοκλιματική αρχιτεκτονική ,τον ενεργειακό σχεδιασμό κτηρίων και χώρων για τις πρακτικές προστασίας των υδάτινων πόρων και για την κυκλική οικονομία.

Την δεύτερη ημέρα οι αντιπροσωπείες των δύο πόλεων επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΗ όπου ο Διευθυντής της επιχείρησης κος Μανόλης Κοσμαδάκης μίλησε για την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων και τη χρήση του νερού για την άρδευση αγροτικών καλλιεργειών και το στέλεχος της επιχείρησης μηχανολόγος μηχανικός κα Κρυσταλλία Σηφακάκη ξενάγησε στις εγκαταστάσεις και εξήγησε τη λειτουργία των συστημάτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων.

Στο τέλος των εργασιών κάθε ημέρας υπήρξε παραγωγική συζήτηση ανάλυσης εμπειριών και πρακτικών και προτάσεων πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Η Αντιδημαρχία Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Ψηφιακού Μετασχηματισμού οφείλει να ευχαριστήσει δημόσια για την πρόθυμη ανταπόκριση, συμμετοχή και σημαντική συνεισφορά στην επιτυχή διοργάνωση τους:

Εισηγητές Δημήτρη Κατσαπρακάκη , Γιώργο Ταβερναράκη, Νίκη Μπουζουνιεράκη , Μανόλη Κοσμαδάκη και Κρυσταλλία Σηφακάκη.

Την κα Νικολιδάκη Κάλλια και τον κο Gareth Owen για τις ξεναγήσεις στο ισόπεδο των τειχών και την Κνωσό.

Τα στελέχη του δήμου Σπύρο Δοκιανάκη, Μανόλη Πετράκη, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Ηρακλείου Παναγιώτη Τσακμόπουλο, τη συνεργάτιδα σε ευρωπαϊκά προγράμματα δικηγόρο Ειρήνη Ασημακοπούλου και τις Αγάπη Χαλακατεβάκη, Δέσποινα Διαλυνά και Ειρήνη Καρουζάκη».