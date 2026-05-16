Διήμερες επετειακές εκδηλώσεις από την Αδελφότητα Μικρασιατών Χανίων

∆ιήµερες επετειακές εκδηλώσεις για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και τη Μικρασιατική Καταστροφή διοργανώνει η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος» το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει εκ µέρους του ∆.Σ. της Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος» η πρόεδρος Στέλλα Γκοζάνη – Χαριτάκη «η Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 αποτελούν δύο από τα πιο τραγικά γεγονότα της ελληνικής ιστορίας, που σηµάδεψαν την πορεία του έθνους µας. Μεγάλοι ελληνικοί πληθυσµοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες, τους τόπους όπου είχαν δηµιουργήσει ένα ξεχωριστό πολιτισµό. Περνώντας µέσα από “φωτιά και σίδερο”, µέσα από τις φλόγες των πολέµων και τις απερίγραπτες βιαιότητες των Οθωµανών κατακτητών εγκαταστάθηκαν σε ελεύθερες ελληνικές περιοχές µεταφέροντας µαζί τους ως πολύτιµο φυλακτό την ορθόδοξη πίστη, την ελληνική εθνική συνείδηση και την πολιτιστική τους παράδοση. Αυτά τα τρία στοιχεία που συγκροτούν µία ενιαία ταυτότητα βοήθησαν τους Έλληνες Κωνσταντινουπολίτες και Μικρασιάτες να ριζώσουν και να δηµιουργήσουν µια νέα ζωή είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.

Η Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων “Ο Άγιος Πολύκαρπος”, θέλοντας να συµβάλει στη διατήρηση της ιστορικής µνήµης και της πολιτιστικής κληρονοµιάς διοργανώνει διήµερες εκδηλώσεις στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Πιο συγκεκριµένα, το Σάββατο 23 Μαΐου και ώρα 20:00 διεξάγεται η µουσική συνάντηση «Μουσικά ακούσµατα από τη Μικρά Ασία» µε τη συµµετοχή τριών χορωδιών, της Χορωδίας του «Εκπολιτιστικού και Επιµορφωτικού Συλλόγου Ανθούσας Αττικής», της Χορωδίας «ΕΡΩ∆ΟΙ» της Ένωσης ∆αρδανελλιωτών «Άγιος Θεόδωρος» και της Χορωδίας της Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος», που θα αποδώσουν τραγούδια σχετικά µε την Πόλη και τη Μικρά Ασία µε συνοδεία λαϊκών οργάνων: στο βιολί ο Γιάννης Χαλκιαδάκης, στο λαούτο ο Γιάννης Σίνης. Χορούς θα παρουσιάσουν τα Χορευτικά Τµήµατα της Αδελφότητας Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος».

Την επόµενη ηµέρα, Κυριακή 24 Μαΐου, και ώρα 12:00 ακολουθεί η βράβευση των ποιηµάτων και διηγηµάτων που διακρίθηκαν στον 1ο Παγκρήτιο Μαθητικό ∆ιαγωνισµό ∆ηµιουργικής Γραφής, τον οποίο συνδιοργάνωσε η Αδελφότητα Μικρασιατών µε την Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον ∆ήµο Χανίων – ΚΑΜ, τον ∆ήµο Αποκορώνου, µε την υποστήριξη των ∆ιευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων. Στον διαγωνισµό αυτό µαθητές και µαθήτριες δηµοτικών σχολείων, γυµνασίων και λυκείων από όλη την Κρήτη έγραψαν ποιήµατα και διηγήµατα αντλώντας την έµπνευσή τους από τρία εκθέµατα του Μουσείου Μικρασιατικής Μνήµης της Αδελφότητας Μικρασιατών: µία βαλίτσα (που χρησιµοποίησαν οι πρόσφυγες), µία εικόνα του Αγίου Ελευθερίου (που µια οικογένεια έκοψε σε δύο κοµµάτια για να τα ενώσουν και πάλι όταν θα ενωνόταν ξανά η οικογένεια στην προσφυγιά), ένα ζεύγος από στέφανα γάµου (που δείχνουν την καθηµερινή ζωή στις αλησµόνητες πατρίδες). Στον διαγωνισµό υποβλήθηκαν πολλές συµµετοχές και η επιλογή των διακριθέντων έργων έγινε από Κριτική Επιτροπή, στην οποία συµµετείχαν λογοτέχνες, εκπαιδευτικοί, κριτικοί και πανεπιστηµιακοί καθηγητές λογοτεχνίας.

Οι δύο εκδηλώσεις σκοπό έχουν να φέρουν, κυρίως τους νέους, κοντά µε τα ιστορικά γεγονότα, να αναδείξουν τα στοιχεία µιας ισχυρής πολιτιστικής παράδοσης, που µπορεί να εµπνέει δηµιουργικά, και να εµπνεύσουν το µήνυµα της αντίστασης στη λήθη και στην υποταγή».