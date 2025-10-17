menu
Διευκρινίσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον ΒΟΑΚ

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

O Βόρειος Οδικός ‘Αξονας της Κρήτης (ΒΟΑΚ) είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με εκτεταμένη επιφάνεια δραστηριότητας και υψηλές τεχνικές απαιτήσεις.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «το τμήμα “Νεάπολη – ‘Αγιος Νικόλαος Λασιθίου” εκτελείται ως δημόσιο έργο και το τμήμα “Χερσόνησος – Νεάπολη” πραγματοποιείται ως έργο ΣΔΙΤ και σε αυτά τα δύο τμήματα, σήμερα, λειτουργούν εργοτάξια. Η σύμβαση παραχώρησης για το μεγαλύτερο τμήμα, Χανιά – Ηράκλειο υπεγράφη τον Μάιο του 2025, ενώ αυτή την περίοδο τελεί υπό έγκριση η περιβαλλοντική αδειοδότηση των μελετών για το τμήμα της προαίρεσης, Κίσσαμος – Χανιά. Η έναρξη παραχώρησης εκκινεί μετά την έγκριση της περιβαλλοντικής και την υπογραφή της σύμβασης προαίρεσης.

Επιπλέον, οι μελέτες για το τμήμα Παχιά ‘Αμμος – Σητεία υλοποιούνται από τον ΟΑΚ με χρηματοδότηση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

Όσον αφορά στα περί αποζημιώσεων των αναδόχων, από τις πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών διευκρινίζονται τα εξής:

«Για το οδικό έργο του ΒΟΑΚ “Νεάπολη – ‘Αγιος Νικόλαος” έχουν αναγνωρισθεί στον ανάδοχο του έργου θετικές ζημίες ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων και τη σύμβαση. Αυτές οφείλονται στη μη έγκαιρη απόδοση των απαλλοτριωμένων εργοταξιακών χώρων, λόγω χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών και αρχαιολογικών ερευνών. Για το οδικό έργο Χερσόνησος – Νεάπολη υπάρχει απαίτηση του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης της τάξης των 124 εκατ. ευρώ. Αυτή, πέραν των απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών ερευνών, οφείλεται και σε άλλους παράγοντες και τεχνικές παραμέτρους σε μεγάλα υπόγεια έργα».

Τονίζεται, ωστόσο, από τις πηγές του υπουργείου, ότι «το ποσό αυτό αποτελεί την απαίτηση του αναδόχου και όχι το τελικό ποσό αποζημιώσεων που θα οριστικοποιηθεί όταν θα εξεταστούν τα αιτήματα από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών στοιχείων του έργου. Ως εκ τούτου, το ακριβές ύψος των αποζημιώσεων δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και οποιοσδήποτε επιχειρεί να προσθέσει τις αξιώσεις στα εγκεκριμένα ποσά υποκύπτει σε καταφανές σφάλμα. Η ανάγκη ορισμένων να προκαταβάλλουν τη μέγιστη επιβάρυνση του δημοσίου, μόνο το δημόσιο συμφέρον δεν υπηρετεί».

 

