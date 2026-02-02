Διευκρινίσεις για τους αναισθησιολόγους στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τους αναισθησιολόγους στο νοσοκομείο Ρεθύμνου εξέδωσε η ΕΓΕΣΥΡ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σε συνέχεια πρόσφατων δημόσιων δηλώσεων περί «έξι (6) αναισθησιολόγων» στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί προς αποφυγή παραπλάνησης της κοινής γνώμης ότι:

– Από τους αναφερόμενους έξι (6), οι τρεις (3) είναι ειδικευόμενοι ιατροί, οι οποίοι δεν συνιστούν λειτουργική στελέχωση, αλλά εκπαιδευόμενους που απαιτούν συνεχή επίβλεψη από ειδικευμένους αναισθησιολόγους.

– Η περιστασιακή συνδρομή εξωτερικού αναισθησιολόγου δεν είναι σταθερή ούτε επαρκής για τη διασφάλιση ασφαλούς εφημέρευσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει μόνιμο προσωπικό.

– Η πραγματική, καθημερινή λειτουργική στελέχωση του Τμήματος βασίζεται σε τρεις (3) ειδικευμένους αναισθησιολόγους, οι οποίοι επί μήνες καλύπτουν υπεράριθμες εφημερίες με σοβαρή επιβάρυνση.

Η παρουσία ειδικευόμενων ιατρών δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως επάρκεια στελέχωσης, καθώς κάτι τέτοιο αντιβαίνει τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στις βασικές αρχές ασφάλειας ασθενών.

Η ύπαρξη ειδικευόμενων ιατρών ακυρώνεται, όταν επικρατούν συνθήκες υπερεφημέρευσης, επισφαλούς και αναξιοπρεπούς εργασίας.

Η τραγική έλλειψη νέων γιατρών και στο νοσοκομείο μας το τεκμηριώνει.

Θεωρούμε ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα λειτουργίας και ασφάλειας και όχι σε προσβλητικές για τη νοημοσύνη μας λογιστικές αλχημείες»