Διευκρινίσεις για τους αναισθησιολόγους στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τους αναισθησιολόγους στο νοσοκομείο Ρεθύμνου εξέδωσε η ΕΓΕΣΥΡ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σε συνέχεια πρόσφατων δημόσιων δηλώσεων περί «έξι (6) αναισθησιολόγων» στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί προς αποφυγή παραπλάνησης της κοινής γνώμης ότι:
– Από τους αναφερόμενους έξι (6), οι τρεις (3) είναι ειδικευόμενοι ιατροί, οι οποίοι δεν συνιστούν λειτουργική στελέχωση, αλλά εκπαιδευόμενους που απαιτούν συνεχή επίβλεψη από ειδικευμένους αναισθησιολόγους.
– Η περιστασιακή συνδρομή εξωτερικού αναισθησιολόγου δεν είναι σταθερή ούτε επαρκής για τη διασφάλιση ασφαλούς εφημέρευσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει μόνιμο προσωπικό.
– Η πραγματική, καθημερινή λειτουργική στελέχωση του Τμήματος βασίζεται σε τρεις (3) ειδικευμένους αναισθησιολόγους, οι οποίοι επί μήνες καλύπτουν υπεράριθμες εφημερίες με σοβαρή επιβάρυνση.
Η παρουσία ειδικευόμενων ιατρών δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως επάρκεια στελέχωσης, καθώς κάτι τέτοιο αντιβαίνει τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στις βασικές αρχές ασφάλειας ασθενών.
Η ύπαρξη ειδικευόμενων ιατρών ακυρώνεται, όταν επικρατούν συνθήκες υπερεφημέρευσης, επισφαλούς και αναξιοπρεπούς εργασίας.
Η τραγική έλλειψη νέων γιατρών και στο νοσοκομείο μας το τεκμηριώνει.
Θεωρούμε ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα λειτουργίας και ασφάλειας και όχι σε προσβλητικές για τη νοημοσύνη μας λογιστικές αλχημείες»

