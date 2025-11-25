menu
Τοπικά

Διευκρινίσεις για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στις νέες πεζογέφυρες στον ΒΟΑΚ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) μέσω σχετικής ανακοίνωσης «ενημερώνει ότι το σύνολο των νέων πεζογεφυρών που κατασκευάζονται στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Β.Ο.Α.Κ.» έχει σχεδιαστεί με πλήρη σεβασμό στα σύγχρονα πρότυπα προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)».

Όπως επισημαίνεται «στο πλαίσιο του έργου, κατασκευάζονται συνολικά 11 πεζοδιαβάσεις, εκ των οποίων:
• 8 πεζογέφυρες, και
• 3 κάτω διαβάσεις.
Κάθε μία από τις οκτώ πεζογέφυρες διαθέτει:
• Ανελκυστήρα σε κάθε ακρόβαθρο,
• Κλίμακες πρόσβασης,
εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση για άτομα με κινητικές δυσκολίες, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, ηλικιωμένους και συνοδούς παιδιών.
Η μοναδική διαφοροποίηση αφορά την Πεζογέφυρα 2, όπου:
• Στο νότιο ακρόβαθρο υπάρχει ράμπα πρόσβασης,
• Στο βόρειο ακρόβαθρο υπάρχει ανελκυστήρας και κλίμακα.
Η επιλογή αυτή βασίζεται στα τοπογραφικά στοιχεία της περιοχής και εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες ασφαλούς πρόσβασης.

Προδιαγραφές ανελκυστήρων – Απόλυτα συμβατοί με ΑμεΑ
Όλοι οι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται:
• Είναι γυάλινοι, για μέγιστη ορατότητα και αίσθηση ασφάλειας,
• Διαθέτουν διαστάσεις 1.10 μ. x 1.40 μ.,
• Είναι κατάλληλοι για αναπηρικό αμαξίδιο και συνοδό,
• Φέρουν δύο θύρες, διευκολύνοντας την επιβίβαση και αποβίβαση.
Όλες οι υποδομές συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προσβασιμότητας και με τις τεχνικές προδιαγραφές της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).
Με την ολοκλήρωση των εργασιών στο σύνολο του τμήματος, ο ΒΟΑΚ θα διαθέτει ένα δίκτυο πεζοδιαβάσεων που ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση για όλους. Αξίζει τέλος να διευκρινιστεί πως το εν λόγω τμήμα του ΒΟΑΚ που εκτελείται το έργο που αφορά την οδική ασφάλεια, δεν αποτελεί (δεν επικαλύπτεται) μέρος του νέου ΒΟΑΚ, καθώς η χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου στη συγκεκριμένη περιοχή, διέρχεται νοτιότερα»

