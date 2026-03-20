Διευκρινίσεις από το Ε.ΑΚ. για τις εργασίες στο στάδιο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ανακοίνωση σχετικά με τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο Εθνικό Στάδιο Χανίων και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί εξέδωσε η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΚ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει «η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΚ Χανίων, αντιλαμβανόμενη τη μεγάλη σημασία αλλά και την ανησυχία που έχει προκληθεί στα αθλητικά σωματεία ενόψει των επικείμενων εργασιών στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα εξής:
Τα αθλητικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στο στάδιο έχουν ενημερωθεί εγκαίρως και συγκεκριμένα από τις 20 Ιανουαρίου, οπότε και τους γνωστοποιήθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 23 Μαρτίου έως 5 Απριλίου το Εθνικό Στάδιο θα παραμείνει κλειστό, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες που αφορούν τη στοχοθέτηση του φωτισμού. Παράλληλα, σε εμφανή σημεία του σταδίου είχαν αναρτηθεί σχετικές ανακοινώσεις, ώστε να υπάρχει ενημέρωση όχι μόνο προς τα σωματεία αλλά και προς το κοινό που το επισκέπτεται.

Επισημαίνεται ότι, μέχρι και πριν από λίγες ημέρες, δεν είχε κατατεθεί κάποια επίσημη τοποθέτηση, αντίρρηση ή πρόταση από πλευράς σωματείων. Αντιθέτως, η αντίδραση εκδηλώθηκε τις τελευταίες ημέρες, καθώς πλησίαζε ο χρόνος έναρξης των εργασιών.

Παράλληλα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ζήτημα των εργασιών έχει τεθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς ήδη από τις 23 Μαΐου 2025, με σχετικό έγγραφο, το ΕΑΚ Χανίων είχε προτείνει το διάστημα από 9 έως 28 Αυγούστου 2025 για την υλοποίησή τους, κάτι που τότε δεν κατέστη εφικτό. Στη συνέχεια, στις 15 Δεκεμβρίου 2025, το ΕΑΚ Χανίων παρέλαβε έγγραφο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο ζητούνταν, εντός πέντε ημερών, να προταθούν διαθέσιμα δεκαπενθήμερα έως τις 31 Μαρτίου 2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη των εργασιών από τον ανάδοχο.

Στοχοθέτηση φωτισμού

Για την εκτέλεση των εργασιών θα υπάρξει πλήρης ανάπτυξη εργοταξίου εντός του σταδίου. Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν 507 σώματα (“πιάτα”) σε διάφορα σημεία, ενώ παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν και στους πυλώνες. Σύμφωνα με τον ανάδοχο, υφίσταται αυξημένος κίνδυνος τραυματισμού κατά τη διάρκεια των εργασιών, γεγονός που δεν επιτρέπει τη χρήση του χώρου, ούτε καν τμηματικά.

Η έναρξη των εργασιών έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, η διάρκειά τους εκτιμάται σε 10 έως 15 ημέρες.

Κατανοώντας την ανησυχία των σωματείων, η Διοικούσα Επιτροπή τονίζει ότι η ενημέρωση δεν έγινε την τελευταία στιγμή, αλλά εδώ και δύο μήνες. Παράλληλα, πρόκειται για απαραίτητη παρέμβαση, καθώς με τη στοχοθέτηση θα βελτιωθεί σημαντικά η απόδοση των προβολέων και η συνολική λειτουργία του σταδίου»

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

