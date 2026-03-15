Διευκόλυνση επιχειρήσεων από το Επιμελητήριο Χανίων

Το Επιμελητήριο Χανίων πληροφορεί τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ότι πλέον το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των θεωρήσεων από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές και τις σχετικές Αραβικές Πρεσβείες.

Η υπηρεσία αποσκοπεί στην εξοικονόμηση χρόνου και διευκόλυνση της διαδικασίας επικύρωσης εμπορικών εγγράφων για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στέλνετε τα αιτήματά σας στο chamber@arabgreekchamber. gr ή να επικοινωνείτε με τις κυρίες Ελένη Σάρλα (εσωτ. 104) ή Κατερίνα Μιχαήλ (εσωτ. 101) στο 210- 6726882/6711210.