Διεθνής Ρεγκάτα Πιεντιλούκο: Είκοσι συνολικά μετάλλια ο απολογισμός για τα ελληνικά «κουπιά»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη κατέλαβε η Ελλάδα στη διεθνή ρεγκάτα κωπηλασίας, με απολογισμό είκοσι μετάλλια (10 χρυσά, 4 ασημένια και 6 χάλκινα).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, στους τελικούς της Κυριακής (26/4) τα ελληνικά «κουπιά» κατέκτησαν ένδεκα ακόμη μετάλλια και μαζί με τα εννέα του Σαββάτου (25/4) έφτασαν τα είκοσι! Οι Έλληνες πρωταθλητές κατέκτησαν την Κυριακή (26/4) άλλα 6 χρυσά, 2 ακόμη ασημένια και επιπλέον 3 χάλκινα μετάλλια.

Στους τελικούς της Κυριακής (26/4) «λογαριασμό» άνοιξε ο Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών. «Χρυσές» αναδείχτηκαν οι Ζωή Φίτσιου-Ευαγγελία Αναστασιάδου που έδειξαν όπως και πέρυσι τις μεγάλες δυνατότητες τους στο διπλό σκιφ γυναικών.

Ξεχωριστός ο τελικός του διπλού σκιφ των νεανίδων, με τα δυο από τα τρία μετάλλια να καταλήγουν σε ελληνικά χέρια. Συγκεκριμένα, οι Αδάμ-Ντάνη κατέκτησαν το χρυσό και οι Μουρατίδου-Καρυώτη το χάλκινο μετάλλιο. Εξαιρετικός για μια ακόμα κούρσα ο Ιάσωνας Μουσελίμης που κατέκτησε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο.

Αναλυτικά οι θέσεις των ελληνικών πληρωμάτων στους τελικούς της Κυριακής (26/4):

ΧΡΥΣΑ

Στέφανος Ντούσκος (σκιφ Ανδρών) 7:15.82

Αναστασιάδου-Φίτσιου (διπλό σκιφ Γυναικών) 7:13.90

Αλεξίου-Χιώτης (δίκωπος άνευ Εφήβων) 7:02.13

Γαβριέλα Λιόλιου (σκιφ ελ βαρών Γυναικών) 8:21.49

Ιάσωνας Μουσελίμης (σκιφ Εφήβων) 7:19.56

Αδάμ-Ντάνη (διπλό σκιφ Νεανίδων)7:15.13

ΑΣΗΜΕΝΙΑ
Αναστασία Παπαδημητρίου (σκιφ Νεανίδων) 8:29.72
Κώτσιας-Κωσταράς (διπλό σκιφ Εφήβων) 6:32.18

ΧΑΛΚΙΝΑ
Παπακωνσταντίνου-Χατζηαυγουστίδης (δίκωπος Ανδρών) 7:03.75
Βαρελοπούλου-Παπαρρίζου (δίκωπος άνευ Νεανίδων) 8:04.19
Μουρατίδου-Καρυώτη (διπλό σκιφ Νεανίδων) 7:28.61

4η ΘΕΣΗ
Δρογαλά-Ντάρα (δίκωπος Γυναικών)8:09.76
Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης (σκιφ ελ βαρών Ανδρών) 7:31.22

5η ΘΕΣΗ
Ελένη Διαβάτη (σκιφ Γυναικών)8:09.75

6η ΘΕΣΗ
Κωνσταντίνος Γιαννούλης (σκιφ Ανδρών) 7:27.03

7η ΘΕΣΗ
Χωλόπουλος-Ζ.Μπουκουβάλας (διπλό σκιφ Ανδρών) 6:48.06

Αναλυτικά οι θέσεις των ελληνικών πληρωμάτων στους τελικούς του Σαββάτου (25/4) στη Διεθνή Ρεγκάτ;α του Πιεντιλούκο:

ΧΡΥΣΑ

Ευαγγελία Αναστασιάδου (σκιφ γυναικών) 7:53.07

Ιάσων Μουσελίμης (σκιφ εφήβων) 7:17.65

Λιόλιου-Μουρατίδου (διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών) 7:24.66

Αδάμ-Ντάνη (διπλό σκιφ νεανίδων) 7:17.70

ΑΣΗΜΕΝΙΑ
Αλεξίου-Χιώτης (δίκωπος άνευ πηδαλιούχου εφήβων) 7:02.21
Κώτσιας-Κωσταράς (διπλό σκιφ εφήβων) 6:37.45

ΧΑΛΚΙΝΑ
Διαβάτη-Φίτσιου (διπλό σκιφ γυναικών) 7:19.94
Βαρελοπούλου-Παπαρρίζου (δίκωπος άνευ πηδαλιούχου νεανίδων) 8:04.22
Αναστασία Παπαδημητρίου (σκιφ νεανίδων) 8:35.08

4η ΘΕΣΗ
Μπατάκη-Καρυώτη (διπλό σκιφ νεανίδων) 7:37.59

5η ΘΕΣΗ
Δρογαλά-Ντάρα (δίκωπος γυναικών)8:05.02
Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης (σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών)7:39.43

6η ΘΕΣΗ
Χατζηαυγουστίδης-Παπακωνσταντίνου (δίκωπος ανδρών)7:09.10

7η ΘΕΣΗ
Στέφανος Ντούσκος (σκιφ ανδρών) 7:20.47
Γιαννούλης-Ζ.Μπουκουβάλας (διπλό σκιφ ανδρών) 6:43.62

ΤΕΛΙΚΟΣ Β
5η ΘΕΣΗ
Νίκος Χωλόπουλος (σκιφ ανδρών) 7:33.65

Μικρές αγγελίες

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

