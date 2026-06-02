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Διεθνής ψηφιακός κόμβος η Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Την καθοριστική συμβολή του ΟΤΕ στην ανάδειξη της Κρήτης σε ψηφιακό κόμβο ανέδειξε ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής Ομίλου ΟΤΕ, στο συνέδριο του The Economist, με θέμα τις προϋποθέσεις καθιέρωσης του νησιού ως επενδυτικού προορισμού.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Κωνσταντινίδης τόνισε ότι χάρη στις επενδύσεις του ΟΤΕ τόσο σε διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υποδομές, όσο και σε υποδομές που αναβαθμίζουν την ψηφιακή ωριμότητα του τόπου, η Κρήτη εντάσσεται στον παγκόσμιο τηλεπικοινωνιακό χάρτη ισότιμα με άλλα μεγάλα ψηφιακά κέντρα της Ευρώπης.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κωνσταντινίδης ανέφερε ότι για την ανάδειξη του νησιού σε ψηφιακό κόμβο, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις: 1) η προσαιγιάλωση των μεγάλων τηλεπικοινωνιακών καλωδίων στην Κρήτη, 2) η προέκταση των καλωδίων αυτών προς την Ευρώπη με αξιόπιστες, ασφαλείς και ποιοτικές ψηφιακές υποδομές και 3) η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της Κρήτης, προκειμένου να κεφαλαιοποιηθεί το γεωγραφικό πλεονέκτημα του νησιού, το οποίο αποτελεί «ψηφιακό σταυροδρόμι» των διηπειρωτικών καλωδίων που συνδέουν την Ασία και την Αφρική με την Ευρώπη.
Σε αυτό το πλαίσιο, Ο Όμιλος ΟΤΕ επενδύει διαχρονικά σε προηγμένες υποδομές που κεφαλαιοποιούν τη θέση της Κρήτης στον χάρτη. Μία από αυτές είναι το διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο Asia-Africa-Europe-1 (ΑΑΕ1), στο οποίο ο ΟΤΕ συμμετέχει μαζί με άλλους μεγάλους παρόχους. Το καλώδιο αυτό, μήκους 25.000 χιλιομέτρων, ξεκινά από το Χονγκ Κονγκ και καταλήγει στη χώρα μας, στα Χανιά της Κρήτης.

Ο κ. Κωνσταντινίδης αναφέρθηκε και στο Silphium, το καλώδιο που συνδέει την Κρήτη με τη Λιβύη και την Αφρική, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του νησιού ως κόμβου διεθνούς διασύνδεσης.
Ο ΟΤΕ δημιουργεί μια αξιόπιστη ψηφιακή λεωφόρο από την Κρήτη προς την Ευρώπη
Ωστόσο, όπως τόνισε ο Chief Officer Στρατηγικής, Μετασχηματισμού και Χονδρικής Ομίλου ΟΤΕ, για να λειτουργήσει το νησί ως πραγματικός τηλεπικοινωνιακός κόμβος, δεν αρκεί μόνο η προσαιγιάλωση διεθνών καλωδίων. Απαιτούνται ισχυρές υποδομές που το διασυνδέουν με αξιοπιστία και εφεδρικότητα με τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει επενδύσει διαχρονικά στην ανάπτυξη ισχυρών υποδομών που διασυνδέουν την Κρήτη με την ηπειρωτική Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.
Για τη διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα, ο ΟΤΕ διαθέτει τρία υποβρύχια καλώδια που ακολουθούν διαφορετικές φυσικές διαδρομές από τα Χανιά, το Ηράκλειο και τη Σητεία. Παράλληλα, ο κ. Κωνσταντινίδης επισήμανε ότι με τις υποδομές του, ο ΟΤΕ διασυνδέει την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω Βαλκανίων με τον Διαβαλκανικό οπτικό άξονα, καθώς και μέσω Ιταλίας. Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για 4 φυσικές οδεύσεις που αντιστοιχούν περίπου σε 17.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών.
«Αν βάλουμε όλα τα κομμάτια του παζλ μαζί — τα διεθνή καλώδια που φτάνουν στην Κρήτη, τη διασύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας με την Ευρώπη — συνθέτουμε μια υπερσύγχρονη end-to-end πλατφόρμα διασύνδεσης με τα μεγάλα data centers της Ευρώπης», σημείωσε.

Οι επενδύσεις του ΟΤΕ για μια πιο ψηφιακά ώριμη Κρήτη
Ο κ. Κωνσταντινίδης υπογράμμισε ότι η ανάδειξη μιας χώρας ή μιας περιοχής σε ψηφιακό κόμβο προϋποθέτει και υψηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΟΤΕ πραγματοποιεί διαχρονικά πολύ μεγάλες επενδύσεις σε FTTH και 5G, αναβαθμίζοντας τις υποδομές της χώρας με τα πιο σύγχρονα δίκτυα.
Στη σταθερή, ο Όμιλος διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, το οποίο καλύπτει πάνω από 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις και συνεχώς επεκτείνεται, με στόχο να φτάσει τα 3,5 εκατ. έως το 2030. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, η εταιρεία θα καλύψει πάνω από το 80% του νησιού με δίκτυα οπτικών ινών στα επόμενα χρόνια. Μεγάλο μέρος αυτού του πλάνου αφορά στο έργο UltraFast Broadband, μέσα από το οποίο αποκλειστικά ο ΟΤΕ θα φέρει υπερυψηλές ταχύτητες έως 1Gbps σε 600 οικισμούς στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές του νησιού.
Αντίστοιχα, στην κινητή, ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να πρωτοπορεί, με την πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του 5G δικτύου του να ξεπερνά το 99% και του 5G SA να φτάνει το 79%. Η Κρήτη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τεχνολογικής υπεροχής, καθώς προσφέρει επιπλέον ενισχυμένες χωρητικότητες σε τουριστικά σημεία του νησιού. Παράλληλα, σε περιοχές όπου οι υπηρεσίες οπτικών ινών δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, ο ΟΤΕ παρέχει σταθερό internet μέσω κινητής με το COSMOTE 5G WiFi, τεχνολογίας Fixed Wireless Access.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κωνσταντινίδης υπογράμμισε: «Με τις επενδύσεις και το όραμα του Ομίλου ΟΤΕ, η Κρήτη δεν αποκτά απλώς καλύτερες τηλεπικοινωνίες, αλλά μετατρέπει το γεωγραφικό της πλεονέκτημα σε ψηφιακή ισχύ που δημιουργεί αξία για τη χώρα, όχι μόνο σήμερα, αλλά και τις επόμενες δεκαετίες».

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