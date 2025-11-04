Διεθνής διάκριση για τα ξενοδοχεία Βανταράκη

Ο Όμιλος Vantarakis Hotel Collection, για ακόμα μία χρονιά, ξεχώρισε στα Greek Hospitality Awards 2025, αποσπώντας συνολικά επτά βραβεία σε κορυφαίες κατηγορίες φιλοξενίας.

1 από 3

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η σημαντική αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της Vantarakis Hotel Collection στην ποιότητα, την αριστεία και την αυθεντική κρητική φιλοξενία.

Ο Όμιλος και οι πολυτελείς ξενοδοχειακές του μονάδες, στη Γεωργιούπολη Χανίων, τιμήθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Anemos Luxury Grand Resort – Best Greek Hotel Breakfast: GOLD

• Mythos Palace Resort & Spa – Best Greek Excellence in Service Hotel: GOLD

• Eliros Mare Beachfront Poem Hotel – Best Island Elegant Escape: SILVER

• Pepper Sea Club Hotel – Best Greek Adults Only Resort: SILVER

• Ventale Island Breeze Resort – Best Greek New Boutique Resort: SILVER

• Ventale Island Breeze Resort – Best Greek Romantic Resort: SILVER

• Vantarakis Hotel Collection – Best Greek Hotel Brand: SILVER

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η Τιμητική Διάκριση “Greek Hospitality Pioneer 2025”, η οποία απονεμήθηκε στον κ. Μιχαήλ Βανταράκη, ιδρυτή του Ομίλου Vantarakis Hotel Collection, από τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη, για τη μακροχρόνια και καθοριστική του συμβολή στην ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Ο Όμιλος συνεχίζει να υπηρετεί με συνέπεια το όραμά του για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας, ενισχύοντας τη θέση του ως ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα brands στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά»