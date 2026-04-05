Διεθνής χαρακτήρας για τον διαγωνισμό πιάνου “Αλίκης Βατικιώτη”

Ξεκίνησε πριν απο 7 χρόνια ως Παγκρήτιος, εξελίχθηκε σε Πανελλήνιος και πλέον έχει και διεθνή χαρακτήρα ο διαγωνισμός Πιάνου “Αλίκης Βατικιώτη” που πραγματοποίησε για άλλη μια χρονιά το “Βενιζέλειο Ωδείο Χανιων” το πρωί της Κυριακής.

«Έχουμε συμμετοχές από ολόκληρη τη χώρα, από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, από όλους τους νομούς της Κρήτης και από την Κύπρο παρέχοντας τη δυνατότητα στους σπουδαστές εκτός από το να έχουν τη μοναδική εμπειρία να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό να προκριθούν με πρώτα, δεύτερα, τρίτα βραβεία και διπλώματα συμμετοχής» τόνισε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του “Βενιζέλειου Ωδείου” κ. Γιώργος Αραβίδης, συμπληρώνοντας πως τα πρώτα βραβεία θα παίξουν ως “σολίστ” στη συναυλία που γίνεται με τους βραβευθέντες. Διαπιστώνουμε πως ο διαγωνισμός αποκτά όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή. Και σε ποσότητα και σε ποιότητα !»

Αναφορικά με αυτά που κάνουν τον διαγωνισμό ιδιαίτερο ο κ. Αραβίδης απάντησε πως είναι πως «δεν έχει καθαρά ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Έχει εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό και πάνω απ όλα πλήρη διαφάνεια και αντικειμενικότητα από τα μέλη της επιτροπής. Ειδικά για το φετινό διαγωνισμό έχουμε καλέσει τρία μέλη της επιτροπής από τον Λονδίνο οι οποίοι ήρθαν για το διαγωνισμό και όπως καταλαβαίνετε η αξιολόγησή τους και η εκτίμησή τους είναι πάνω απ όλα έγκριτη.»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του “Βενιζέλειου Ωδείου” κ. Γιώργος Αντωνογιαννάκης αφού επισήμανε πως ο διαγωνισμός πιάνου είναι αφιερωμένος στη μνήμη της κορυφαίας πιανίστριας “Αλίκη Βατικιώτη” υπογράμμισε πως « σκοπός του είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε νέα ταλέντα από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, να αναδείξουν το ταλέντο τους, να επιβραβευτεί η η προσπάθεια που κάνουν στο σπουδαίο αυτό όργανο. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και τη θέση που θα πάρουν στο διαγωνισμό , είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία, να κοινωνικοποιηθούν. Γιατί έχουν έρθει τώρα και δυο-τρεις μέρες τα παιδιά με τους γονείς τους και έχουν γνωριστεί, έχουν ανταλλάξει γνωριμίες και έχουν κοινωνικοποιηθεί. Όπως σας είπε και ο κύριος Αραβίδης ο διαγωνισμός δεν έχει χρηματικό έπαθλο αλλά θα συμπράξουν οι φετινοί νικητές, όπως οι περσινοί, το βράδυ της Κυριακής με την ορχήστρα του Ωδείου σε ένα κονσέρτο της επιλογής τους. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία για τα παιδιά γιατί δεν νομίζω ότι στην ηλικία που είναι όλοι, που ο μεγαλύτερος είναι 25 ετών, δίνεται η ευκαιρία όσο ψηλά και να βρίσκονται μαθησιακά, να συμπράξουν με μια ορχήστρα».

Ιδιαίτερα έμφαση έδωσε ο κ. Αντωνογιαννάκης στην εξωστρέφεια του “Βενιζέλειου Ωδείου” λέγοντας πως « έχουμε αποφασίσει να δημιουργήσουμε και να προβάλλουμε το Ωδείο όσο γίνεται περισσότερο. Και να σας πω ότι ο διαγωνισμός αυτός όχι μόνο στο πιάνο, είναι ο μοναδικός που έχει που έχει γίνει ποτέ στην Κρήτη και στην Ελλάδα δεν ξέρω αν γίνεται κάποιος άλλος. Εγώ έχω πολύ μεγάλη αγωνία κάθε χρόνο για τη συμμετοχή, την οργάνωση γιατί θέλουμε να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο από κάθε άποψη και βέβαια με συμμετοχή όχι μόνο μαθητών αλλά να έχουμε μια επιτροπή αψεγάδιαστη που να μην μπορεί κανείς να πει το παραμικρό ότι μεροληπτεί για αυτό και αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές πιάνου, σολίστες με ευρωπαϊκή εμπειρία και γνώση.»