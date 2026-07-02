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Πέμπτη, 2 Ιουλίου, 2026
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Διεθνής αναγνώριση για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Η διεθνής αναγνώριση του Πανεπιστημίου Κρήτης ενισχύεται για ακόμη μία χρονιά, καθώς το Ίδρυμα καταγράφει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στην παγκόσμια κατάταξη THE Sustainability Impact Ratings 2026, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς αξιολογήσεις που αποτιμούν τον κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο των πανεπιστημίων με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος «το Πανεπιστήμιο συμμετέχει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην κατάταξη, αξιολογούμενο σε εννέα Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στη γενική κατάταξη καταλαμβάνει τη 2η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων και κατατάσσεται στις θέσεις 401–600 παγκοσμίως, ανάμεσα σε 1.646 πανεπιστήμια από 116 χώρες.

Ξεχωριστή σημασία έχει η επίδοση στον Στόχο 4 – Ποιοτική Εκπαίδευση, όπου το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναδεικνύεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 1o στην Ελλάδα και κατατάσσεται στις θέσεις 101–200 παγκοσμίως. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τον διαχρονικό φοιτητοκεντρικό χαρακτήρα του Ιδρύματος και τη διαρκή επένδυση στην ποιότητα των σπουδών.
Παράλληλα, οι υψηλές επιδόσεις στους Στόχους που αφορούν τη δημόσια υγεία, τη μείωση των ανισοτήτων, τις βιώσιμες πόλεις, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την καινοτομία, την ισότητα των φύλων, τη δράση για το κλίμα και τις διεθνείς συνεργασίες αποτυπώνουν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον διακριτό στοιχείο της ταυτότητας και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Οι επιδόσεις αυτές αποτελούν το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των μελών ΔΕΠ, των ερευνητών, των φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στην υλοποίηση του στρατηγικού οράματος του Ιδρύματος για ακαδημαϊκή αριστεία, εξωστρέφεια και υπεύθυνη ανάπτυξη, και αντανακλά μια μακροχρόνια στρατηγική επιλογή του Πανεπιστημίου Κρήτης να συνδέει την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία με τις σύγχρονες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, δημιουργώντας ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την κοινωνία.

Οι επιδόσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης στο THE Sustainability Impact Ratings 2026

✔ 2η θέση στην Ελλάδα στη συνολική κατάταξη (θέσεις 401–600 παγκοσμίως)
✔ 1η θέση στην Ελλάδα στον ΣΒΑ 4 – Ποιοτική Εκπαίδευση (θέσεις 101–200)
✔ 1η θέση στην Ελλάδα στον ΣΒΑ 11 – Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες (θέσεις 201–300)
✔ 2η θέση στην Ελλάδα στους ΣΒΑ:
• Καλή Υγεία και Ευημερία (θέσεις 201-300)
• Λιγότερες Ανισότητες (θέσεις 201-300)
• Ζωή κάτω από το Νερό (θέσεις 201-300)
• Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές (θέσεις 301-400)
• Δράση για το Κλίμα (θέσεις 401-600)
✔ 3η θέση στην Ελλάδα στους ΣΒΑ:
• Ισότητα των Φύλων (θέσεις 401-600)
• Συνεργασία για τους Στόχους (θέσεις 601-800)»

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