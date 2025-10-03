Διεθνής αναγνώριση για το Aviation Life

Το Aviationlife.gr, η πρώτη ελληνική ιστοσελίδα επιστημονικής προσέγγισης, αφιερωμένη αποκλειστικά στην πολιτική αεροπορία και την ανάλυση αεροπορικών δεδομένων, κάνει το επόμενο βήμα στη διεθνή του πορεία.

Η ιστοσελίδα είναι πλέον διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα, με στόχο να απευθυνθεί σε ευρύτερο κοινό και να ενισχύσει την παρουσία της στη διεθνή αεροπορική σκηνή.

Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από μία σημαντική αναγνώριση: η Dragon Aviation Capital (Singapore), εταιρεία με διεθνή παρουσία στον χώρο της διαχείρισης αεροπορικών περιουσιακών στοιχείων και περισσότερους από 54.000 ακολούθους στο δίκτυο ενημέρωσης της, έκανε πρόσφατα δημόσια αναφορά σε ανάλυση του Aviationlife.gr, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αξία του περιεχομένου που παράγεται.

«Βήμα, το Aviationlife.gr εδραιώνει τη θέση του στον διεθνή αεροπορικό κλάδο», δήλωσε ο ιδρυτής της ιστοσελίδας και υποψήφιος διδάκτορας, Δημήτρης Ζοπουνίδης, υπογραμμίζοντας ότι η διεθνής αυτή αναγνώριση ενισχύει τον στόχο της διάδοσης επιστημονικά τεκμηριωμένων αναλύσεων και ερευνών για τον αεροπορικό κλάδο.

Το Aviationlife.gr συνεχίζει την πορεία του με έμφαση στη σοβαρή, δεδομενοκεντρική προσέγγιση και ανάλυση, αναδεικνύοντας θέματα που αφορούν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή αεροπορική πραγματικότητα.