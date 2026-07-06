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Δευτέρα, 6 Ιουλίου, 2026
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Διεθνής αναγνώριση για τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Από τον κορυφαίο παγκόσμιο οργανισμό πιστοποίησης λογιστών και ελεγκτών ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), αναγνωρίστηκε το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

Η εξέλιξη αυτή, σημαίνει στην πράξη ότι ένας φοιτητής και μια φοιτήτρια σπουδάζοντας στο Ηράκλειο, αποκτά ταυτόχρονα ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επαγγελματικό προσόν που ζητείται σε όλο τον κόσμο — χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσει από το μηδέν μετά το πτυχίο. Όπως εξηγεί σχετική ανακοίνωση του ΕΛΜΕΠΑ, χάρη στην αναγνώριση του προγράμματος σπουδών, οι απόφοιτοι του Τμήματος εξασφαλίζουν: •απαλλαγή από τις 9 — τον μέγιστο δυνατό αριθμό απαλλαγών που χορηγεί ο Οργανισμός. Με άλλα λόγια, ξεκινούν τη διεθνή τους πιστοποίηση έχοντας ήδη καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής.
•απαλλαγή από 9 στις 13 εξετάσεις του ACCA, βάσει του προγράμματος σπουδών.
•δυνατότητα εγγραφής στο πρόγραμμα ACCA Accelerate ήδη από τα φοιτητικά χρόνια, με εκπτώσεις και συνδυασμό ακαδημαϊκών σπουδών και ACCA. Δωρεάν πρόσβαση στο myACCA και στο πλήρες εκπαιδευτικό υλικό μέσω του ACCA Study Hub.
•δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις ACCA πριν ακόμη πάρει το πτυχίο.
•ενίσχυση βιογραφικού και προφίλ LinkedIn με την ένδειξη ACCA Accelerate Student (9/13) — ένα πραγματικό πλεονέκτημα όταν ψάχνει την πρώτη του δουλειά.
•άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας στον χρηματοοικονομικό, ελεγκτικό και επιχειρηματικό κλάδο, καθώς και πρόσβαση στο Κοινό Σχήμα Εξετάσεων (JES) στην Ελλάδα μέσω της συνεργασίας ΣΟΕΛ και ACCA. Όπως σημειώνει ο Μάριος Ευριπίδου, Business Relationship Manager του ACCA Southern Europe, η συνεργασία με το ΕΛΜΕΠΑ ενισχύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ των φοιτητών, παρέχοντάς τους διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα και άμεση πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης σε κορυφαίους οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς.

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