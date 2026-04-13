Διεθνές συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης στα Χανιά

Το 14ο Ελληνικό Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης (SETN 2026) πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα Χανιά από 9 έως 11 Σεπτεμβρίου 2026. Το SETN 2026 διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης (EETN) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Πολυτεχνείου Κρήτης «το SETN 2026 είναι αφιερωμένο στη μνήμη των Παύλου Πέππα και Θέμη Παναγιωτόπουλου.

Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι το Πνευματικό Κέντρο Χανίων, ευγενική προσφορά της Περιφέρειας Κρήτης (Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), η οποία είναι και συνδιοργανωτής του συνεδρίου. Μέχρι σήμερα, οι Πλατινένιοι Χορηγοί του SETN 2026 είναι οι Starttech Ventures, Epignosis learning technologies, Yodeck, Κaizen Gaming, ενώ η Optasia είναι Χρυσός Χορηγός.

Ιστορικό

Το συνέδριο EETN Conference on Artificial Intelligence (SETN), γνωστό και ως Ελληνικό Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης, εγκαθιδρύθηκε το 1996 ως το συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ), και από το 2002 πραγματοποιείται ανά διετία σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά την Ελλάδα. Το συνέδριο είναι διεθνές, η επίσημη γλώσσα του είναι η Αγγλική και η διεθνής συμμετοχή ενθαρρύνεται ιδιαίτερα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά forums στην Ελλάδα για Έλληνες και ξένους επιστήμονες που παρουσιάζουν πρωτότυπη και υψηλής ποιότητας βασική/θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα σε όλες τις πτυχές της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI).

Το συνέδριο στοχεύει στα εξής:

• να φέρει κοντά ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης

• να προωθήσει τη διάδοση της γνώσης και τις συνεργασίες,

• να ενημερώσει τους φοιτητές για τις τρέχουσες εξελίξεις σε θέματα AI,

• να προωθήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε εταιρείες και

• να διευκολύνει την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων.

Εύρος του Συνεδρίου SETN 2026

Το συνέδριο προσκαλεί την υποβολή άρθρων υψηλής ποιότητας που περιγράφουν έρευνα σε όλους τους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, από θεμελιώδη θεωρητική εργασία έως εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Το κύριο μέρος του συνεδρίου προορίζεται για πλήρεις ή σύντομες εργασίες που παρουσιάζουν αδημοσίευτη, νέα έρευνα σε οποιονδήποτε τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ είναι επίσης δυνατή η υποβολή nectar papers (σύντομες περιλήψεις ήδη δημοσιευμένων εργασιών).

Οι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

• Machine Learning (ML)

• Multi-Agent Systems (MAS)

• Knowledge Representation and Reasoning (KRR)

• Speech, Natural Language Processing and Understanding (NLP)

• Search, Planning and Scheduling (PLAN)

• Safe, Explainable, and Trustworthy AI (XAI). Includes ethical AI.

• Uncertainty in AI (UAI)

• Robotics (ROB)

• Game theory and social choice (GT)

• Constraint satisfaction and optimization (CS)

• Games and Virtual Environments (GAME)

• Human Aspects in AI (HAI)

• Data Mining and Data Science (DMS)

• Vision (VIS)

• Multidisciplinary Topics and Applications (MULT)

• Applications of AI (AAI)

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Το SETN 2026 έχει επιβεβαιώσει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα πέντε προσκεκλημένων ομιλιών από τους

• Grigoris Antoniou (Leeds Beckett University, UK)

• Antonis Argyros (University of Crete, Greece)

• Marija Slavkovik (University of Bergen, Norway)

• George Vouros (University of Piraeus, Greece)

• Mary-Anne Williams (University of New South Wales, Australia)

οι οποίοι θα μιλήσουν για θέματα ποικίλα και απαιτητικά, όπως η διακυβέρνηση των πρακτόρων Τεχνητής Νοημοσύνης και η σχέση ψυχικής υγείας και Τεχνητής Νοημοσύνης. Κάποιοι εξ αυτών θα μοιραστούν επίσης τις αναμνήσεις τους από τους αγαπητούς, αείμνηστους συναδέλφους τους Θέμη Παναγιωτόπουλο και Παύλο Πέππα.

Συνεδρία Connect-to-the-Industry

Το SETN 2026 σχεδιάζει να συμπεριλάβει επίσης μια συνεδρία “Connect-to-the-Industry”, με τη συμμετοχή πολλών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων των πλατινένιων και χρυσών χορηγών Starttech Ventures, Epignosis learning technologies, Yodeck, Κaizen Gaming και Optasia.

Υποβολή Εργασιών – Πρακτικά

Όλες οι υποβολές εργασιών θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω του Easychair Conference Management System στην ακόλουθη διεύθυνση: www.easychair.org/conferences/?conf=setn2026

Όλες οι αποδεκτές εργασίες (με εξαίρεση τις εργασίες “nectar”) θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία θα δημοσιευτούν από το Association for Computing Machinery (ACM) στη σειρά International Conference Proceedings Series και θα διατεθούν μέσω της ACM Digital Library.

Όλες οι υποβληθείσες εργασίες θα αξιολογηθούν από έμπειρους ερευνητές με βάση την τεχνική τους ποιότητα, τη συνάφεια με τα θέματα του συνεδρίου, την πρωτοτυπία, την καινοτομία, τη σημαντικότητα και τη σαφήνεια. Η διαδικασία αξιολόγησης (για όλες τις εργασίες, πλην των “nectar”) θα είναι double-blind, επομένως οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν θα αποκαλύπτεται η ταυτότητά τους.

Βραβεία

Στο SETN 2026 προβλέπεται να δοθούν τα ακόλουθα βραβεία που αφορούν σε πλήρεις εργασίες και θα απονεμηθούν σε ειδική συνεδρία.

• Βραβείο Καλύτερης Εργασίας

• Βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Εργασίας (μόνο για πλήρεις εργασίες των οποίων ο πρώτος συγγραφέας είναι φοιτητής)

Οι πρόσφατοι αποδέκτες του Βραβείου Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής της EETN θα κληθούν να δώσουν μια ομιλία για το θέμα της διδακτορικής τους διατριβής στο συνέδριο.

Σημαντικές Ημερομηνίες

• Προθεσμία Υποβολής Εργασιών: 27 Απριλίου 2026 (AOE)

• Ενημέρωση Συγγραφέων: 5 Ιουνίου 2026 (AOE) – ενδεικτική ημερομηνία, ενδέχεται να αλλάξει

• Προθεσμία Τελικών Εργασιών: 20 Ιουνίου 2026 (AOE) – ενδεικτική ημερομηνία, ενδέχεται να αλλάξει

• Ημερομηνίες Συνεδρίου: 9-11 Σεπτεμβρίου 2026

AOE: Anywhere On Earth Time Zone, 12 πίσω από το Coordinated Universal Time (UTC)