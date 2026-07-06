Διεθνές συνέδριο στα Χανιά: «Από τη Θάλασσα στη Μνήμη»

» Θέμα του συνεδρίου το ναυάγιο του Τάναϊς και η μνήμη του Ολοκαυτώματος

Το Ινστιτούτο Εβλαγόν για τις Κρητικές Εβραϊκές Σπουδές (Ετζ Χαγίμ ΑΜΚΕ) και το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης διοργανώνουν διεθνές συνέδριο στα Χανιά (11–13 Ιουλίου 2026), στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου με θέμα το ναυάγιο του Τάναϊς και τη μνήμη του Ολοκαυτώματος, προσεγγίζοντας το γεγονός συγκριτικά και διεπιστημονικά.

Το συνέδριο εξετάζει τόσο την ιστορική διάσταση του γεγονότος της βύθισης του Τάναϊς (αρχειακή έρευνα, μικροϊστορία, προφορική ιστορία, συγκριτικές μελέτες εκτοπισμών στη Μεσόγειο), όσο και τις πολλαπλές εκφάνσεις της μνήμης στην Κρήτη και πέραν αυτής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μνημονικές πρακτικές, τις καλλιτεχνικές και πολιτισμικές αναπαραστάσεις, καθώς και στην εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα. Στόχος είναι η υπέρβαση εθνοκεντρικών αφηγήσεων και η ανάδειξη των διασταυρώσεων ιστορικής έρευνας και πολιτισμικής μνήμης.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου, στο οποίο συμμετέχουν 25 ομιλητές από όλην την Ευρώπη, περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς, θεματικές συνεδρίες, εργαστήριο για τους συμμετέχοντες, ξενάγηση στην Ιστορική Εβραϊκή Συνοικία των Χανίων και ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου, μεταξύ άλλων, αφορούν τα ακόλουθα:

– Ιστοριογραφία για το Ολοκαύτωμα και τον Β ́ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Κρήτη και στη Μεσόγειο ευρύτερα.

– Αρχειακή έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης νέων ή υποαξιοποιημένων πηγών και ιδιωτικών συλλογών.

– Συγκριτικές μελέτες μνημονικών πρακτικών στην Κρήτη, στη Μεσόγειο και πέραν αυτής.

– Η μνημειοποίηση της τραγωδίας του Τάναϊς.

– Ο ρόλος των πλοίων και των θαλάσσιων μεταφορών στους εκτοπισμούς και τις επιχειρήσεις διάσωσης κατά το Ολοκαύτωμα.

– Λογοτεχνικές, εικαστικές, μουσικές και θεατρικές αποτυπώσεις της τραγωδίας του Τάναϊς και της μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Κρήτη.

– Αναστοχαστικές εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος στην Κρήτη και τη Μεσόγειο.

Οι γλώσσες εργασίας του συνεδρίου είναι τα αγγλικά και τα ελληνικά.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους ομιλητές και τη διαδικασία εγγραφής είναι διαθέσιμες στο: https://forms.gle/KTt6PAh9w9rs3aiXA

Λάβετε υπόψη ότι απαιτείται προηγούμενη εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες,επικοινωνήστε με: research@etz-hayyim-hania.org και στο τηλέφωνο 28210-86286.