Διεθνές συμπόσιο στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Περισσότερες από 55 επιστημονικές ανακοινώσεις και ομιλίες κορυφαίων ερευνητών φιλοξενεί το 10ο Διεθνές Συμπόσιο και 32ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας (HELORS 2025), που θα πραγματοποιηθεί 20–22 Νοεμβρίου στην Πολυτεχνειούπολη στα Χανιά. Το συνέδριο επικεντρώνεται στην Επιχειρησιακή Έρευνα, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Καινοτομία για την Ενεργειακή Μετάβαση.

Διοργανωτής είναι η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με συν- διοργανωτές την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (EEEE), την Περιφέρεια Κρήτης – Αντιπεριφέρεια Χανίων και τον Δήμο Χανίων.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 10:00, στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1). Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, από τις 10:30 έως τις 11:30, θα διεξαχθεί ειδική συνεδρία αφιερωμένη στη μνήμη και το επιστημονικό έργο του Βαγγέλη Γρηγορούδη.

Πρόεδροι του συνεδρίου είναι οι Ελευθέριος Σίσκος, Μιχαήλ Δούμπος, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης και Νικόλαος Ματσατσίνης. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα helors2025.eu.