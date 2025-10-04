Διεθνές Forum -iMEdD 2025: Ένας νέος, θαυµαστός, κόσµος για τη ∆ηµοσιογραφία

Παρακολουθήσαµε τοποθετήσεις συναισθηµατικές και ανθρώπινες, εισηγήσεις ενηµερωτικές, άλλες απλά τεχνοκρατικές, όλες όµως µε το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον στο ∆ιεθνές Forum ∆ηµοσιογραφίας του iMEdD (25-27 Σεπτεµβρίου) στην Αθήνα.

Περισσότεροι από 1000 δηµοσιογράφοι, άνθρωποι των media, φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συµµετείχαν στο Forum, ανάµεσα τους και 10 δηµοσιογράφοι (και ο γράφων) από τα περιφερειακά µέσα µε πρόσκληση των διοργανωτών για να παρακολουθήσουν τις εργασίες του.

Για ένα δηµοσιογράφο της επαρχίας µε τον τεράστιο – πολυδαίδαλο όγκο εργασίας και τις δυσκολίες µετακίνησης για τέτοια event, η ευκαιρία που δόθηκε να συνοµιλήσει µε συναδέλφους από όλον τον κόσµο, να συµµετέχει σε workshops, να παρακολουθήσει εισηγήσεις από τους πλέον ειδικούς, να περιηγηθεί περίπτερα οργανισµών ήταν κάτι παραπάνω από εποικοδοµητική!

Πέρα από τις δύο συζητήσεις µε τα καθαρά ελληνικά ζητήµατα (υπόθεση Greek Mafia και Τέµπη) που περιγράψαµε σε προηγούµενα δηµοσιεύµατα µας, µπορέσαµε να έλθουµε σε επαφή µε ένα νέο θαυµαστό κόσµο.

Ειδικότερα:

• Παρακολουθήσαµε µια σειρά από διαλέξεις για την “εισβολή” της τεχνητής νοηµοσύνης στο χώρο και της δηµοσιογραφίας από την Wafaa Albadry (δηµιουργό του Al. Human. Story) , του Carlos Hernades- Echevarria (διευθυντή του Ιδρύµατος Maldita.es), της Winny De Jong (επικεφαλής του Data Journalism).

• “Πλοηγηθήκαµε” στην εποχή της αµφιβολίας όπως ήταν και ο τίτλος του Forum µέσα από τις τοποθετήσεις του καθηγητή του London School of Economics Charlie Beckett, του καθηγητή της σχολής δηµοσιογραφίας του πανεπιστηµίου Columbia Jelani Cobb, του Justin Arenstein του ιδρυτή και επικεφαλή στρατηγικής του Code for Africa, της Sandrine Rigaud από το Global Investigative Journalism Network, της Μaria Teresa Tenderos από το Λατινοαµερικανικο κέντρο ερευνητικής δηµοσιογραφίας, µε την καθοδήγηση της διευθύντριας συµβούλου του iMEdD Forum Άννας- Σύνθιας Μπουσδούκου.

• Ήλθαµε σε επαφή µε την παραγωγή αφηγηµατικών podcast από το Radio Workshop των Lesedi Mogoalthe και Dhasen Moodley.

• Mάθαµε περισσότερα για τη δουλειά του ανταποκριτή στα µέτωπα των ανθρωπιστικών κρίσεων από τους φωτορεπόρτερ Ron Haviv και Nicole Tung.

• Συλλέξαµε χρηστικές πληροφορίες για τις δωρεάν δορυφορικές εικόνες και πως µπορούµε να τις αξιοποιήσουµε από τις Laura Kurtzberg (διευθ. Εκπαίδευσης του Ιnvestigate Reporters and Editors) και Κωνσταντίνα Μαλτεπιώτη (δηµοσιογράφος δεδοµένων).

• Ανακαλύψαµε το project Demolition Atlas Europe από τον ρεπόρτερ Marius Munstermann (Correctiv. Europe) και τη δηµοσιογράφο ∆ανάη Μαραγκουδακη (Solomon).

• “Βουτήξαµε” στον κόσµο των αρχείων στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τη συνεργασία δηµοσιογράφων και αρχειονόµων µε τους Renata Avila (διευθ. Σύµβουλος Οpen Knowledge Foundation), Gwen Jones ερευνήτρια αρχείων, Andras Mink (επιστηµονικό συνεργάτη) , µε το συντονισµό του Timothy Large (διευθ. Προγραµµάτων ανεξάρτητων µέσων ενηµέρωσης).

• Συγκινηθήκαµε µε τα IJ4EU Impact Awards που δόθηκαν στην έρευνα The Gaza Project, που κατέγραψε αναλυτικά τις δολοφονίες δηµοσιογράφων στη Γάζα, στην έρευνα Deadly Prices, που έριξε φως στο σύστηµα τιµολόγησης φαρµάκων στην Ευρώπη µε τεράστια οφέλη για τις φαρµακευτικές και την έρευνα Desert Dumps, που αποκαλύπτει το ρόλο της Ε.Ε. σε επιχειρήσεις στη Βόρεια Αφρική µε θύµατα µετανάστες. • Ενηµερωθήκαµε για θεµατικές όπως το “∆ιερευνώντας την ακραία ζέστη” µε τη δηµοσιογράφο Laurie Goering ειδική σε θέµατα κλιµατικής κρίσης και την Νικολία Αποστόλου διευθύντρια κέντρου πληροφόρησης Global Investigative Journalism Network.

• H Εκτελεστική ∆ιευθύντρια, News Product Alliance (NPA) Felicitas Carrique µας έφερε σε επαφή µε µια πιο τεχνοκρατική προσέγγιση της δηµοσιογραφίας.

• Παράλληλα στο Media Village ήλθαµε σε επαφή µε ανθρώπους από µια σειρά Ινστιτούτα ∆ηµοσιογραφίας και Οργανισµούς σε όλον τον κόσµο που στηρίζουν την ερευνητική δηµοσιογραφία και όχι µόνο.

Με 119 οµιλητές από 34 χώρες και 47 πάνελ, workshops και keynotes, το ∆ιεθνές Forum ∆ηµοσιογραφίας του iMEdD 2025, αποτέλεσε µια πραγµατική πρόκληση για όλους τους συµµετέχοντες, ένα αληθινό σχολείο…

∆εν είχε αρνητικά το τριήµερο; Σίγουρα και αυτό είχε να κάνει µε το γεγονός ότι πολλές ενδιαφέρουσες οµιλίες, συζητήσεις, workshops συνέπεφταν χρονικά κάνοντας πολύ δύσκολη την επιλογή της παρακολούθησης, κάτι από την άλλη λογική για µια τόσο µεγάλη διοργάνωση.

Ωστόσο και ο χώρος – µια πρώην βιοµηχανική εγκατάσταση ανάµεσα σε Βοτανικό και Καλλιθέα- είχε διαµορφωθεί ιδανικά για ένα τόσο µεγάλο event, εύκολα προσβάσιµος στον καθένα. Όλο το Forum ήταν απόλυτα φιλικό σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα ενώ προσφέρονταν µετάφραση στη νοηµατική σε όλες σχεδόν τις εκδηλώσεις!

Τέλος το τεράστιο “όπλο” της όλης διοργάνωσης ήταν το ανθρώπινο δυναµικό της! Από τα νεαρά παιδιά στην είσοδο και στους χώρους των εκδηλώσεων, τους µεταφραστές, τους τεχνικούς, τον κόσµο στις καντίνες µε τον καφέ. Ξεχωριστή µνεία στα στελέχη του iMEdD που βρέθηκαν δίπλα µας όλο αυτό το γεµάτο τριήµερο…Με τη δουλειά τους αλλά και κυρίως µε την ανθρώπινη τους προσέγγιση έκαναν το Forum για όλους εµάς τους απλούς συµµετέχοντες ακόµα πιο ελκυστικό, σίγουρα καθόλου κουραστικό και πολλές φορές πέρα από ενηµερωτικό- εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό και ευχάριστο!