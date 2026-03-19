menu
14.4 C
Chania
Πέμπτη, 19 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Διεθνείς διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Βανταράκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Vantarakis Hotel Collection, στη Γεωργιούπολη Χανίων, διακρίθηκε για ακόμη μία χρονιά με σημαντικές διεθνείς βραβεύσεις, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία ανάμεσα στους κορυφαίους ομίλους φιλοξενίας στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, τα 5-άστερα θέρετρα Eliros Mare Beachfront Hotel, Mythos Palace Resort & Spa και Ventale Island Breeze Resort διακρίθηκαν στα βραβεία Check24 Awards 2026, συγκαταλεγόμενα ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία, βάσει των αξιολογήσεων και της προτίμησης των επισκεπτών.

Παράλληλα, τα Eliros Mare Beachfront Hotel, Mythos Palace Resort & Spa και Anemos Luxury Grand Resort απέσπασαν διακρίσεις στα Top Hotel Partner Awards 2026 της Schauinsland-Reisen, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή και διαχρονική συνεργασία του Ομίλου με τον διεθνή τουριστικό οργανισμό, καθώς και το υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος, τα Eliros Mare Beachfront Hotel και Mythos Palace Resort & Spa τιμήθηκαν με το Red Star Quality Award 2026του DERTOUR Group, μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση που απονέμεται αποκλειστικά βάσει της εξαιρετικής ικανοποίησης των επισκεπτών και της συνολικής εμπειρίας φιλοξενίας.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της διαρκούς δέσμευσης του Ομίλου για παροχή υψηλού επιπέδου φιλοξενίας, με έμφαση στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και την εμπειρία του επισκέπτη.

Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, η Vantarakis Hotel Collection συνεχίζει να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας υψηλού επιπέδου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum