menu
28.4 C
Chania
Δευτέρα, 15 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Διεθνείς αγορές: Ράλι στα χρηματιστήρια, βουτιά για την τιμή του πετρελαίου στα 80 δολάρια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ράλι έκαναν σήμερα οι χρηματιστηριακές αγορές, χαιρετίζοντας την ανακοίνωση συμφωνίας στη Μέση Ανατολή που οδήγησε την τιμή του πετρελαίου στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, εν αναμονή της υπογραφής της την Παρασκευή.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 άνοιξε σήμερα σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, με τους περισσοτέρους κλάδους να κινούνται ανοδικά αφότου τοι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία ειρήνης που θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και θα δώσει τέλος στην τρίμηνη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 1% στις 639,20 μονάδες στις 11:02 ώρα Ελλάδας, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό ρεκόρ που σημείωσε στις 27 Φεβρουαρίου. Με τη σημερινή άνοδο, ο δείκτης ανακτά όλες οι απώλειες που κατέγραψε λόγω της σύγκρουσης.

Στην αρχή της συνεδρίασης, το Παρίσι ενισχύθηκε κατά 1,58%, η Φρανκφούρτη κατά 1,79% και το Μιλάνο κατά 1,01%. Στη Μαδρίτη, ο δείκτης Ibex (+1,36%) ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα των 19.000 μονάδων.

Η διάθεση των επενδυτών για ρίσκο ήταν πιο περιορισμένη στο Λονδίνο (+0,58%), όπου ο δείκτης εξαρτάται ιδιαίτερα από τις καλές επιδόσεις των πετρελαϊκών βιομηχανιών. Έτσι η μετοχή της BP σημείωσε βουτιά 3,76%.

Ο δείκτης των εταιριών ενέργειας σημείωσε πτώση 2,7%, ακολουθώντας την πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των αεροπορικών εταιριών, που επηρεάζονται από τις τιμές ενέργειας, ενισχύθηκαν, με τους τίτλους της Lufthansa και της Air France να καταγράφουν άλμα άνω του 5%. Ο ευρύτερος κλάδος ταξιδίων και αναψυχής ανήλθε σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ.

Ο κλάδος των ειδών πολυτελείας, που έχει πληγεί περισσότερο φέτος συγκριτικά με άλλους κλάδους, ενισχύθηκε κατά 3,4%.

Στην Ασία, τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ έκλεισαν σήμερα με ισχυρή άνοδο, καταγράφοντας κέρδη σχεδόν 5%. Όπως και η Ευρώπη, η Ασία, σημαντικός εισαγωγέας ενέργειας, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Το πετρέλαιο στα 80 δολάρια το βαρέλι

Ιδιαίτερα ευμετάβλητες, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης που εξαπέλυσαν ο Αμερικανός πρόεδρος και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Γύρω στις 10:30 ώρα Ελλάδας, το μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε ισχυρή πτώση (-5,06%) στα 82,91 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI ακολούθησε την ίδια τάση (-5,70% στα 80,04 δολάρια το βαρέλι).

«Είναι μακράν το χαμηλότερο επίπεδο από τις πρώτες ημέρες του πολέμου», σχολίασε η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, αναλύτρια στη Swissquote.

Στην αγορά ομολόγων, η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε σε πτώση τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund διαμορφώθηκε στο 2,95% από 2,99% που ήταν στο κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ το αντίστοιχο γαλλικό ακολουθούσε παρόμοια πορεία (3,68% συγκριτικά με 3,73%).

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum