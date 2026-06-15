Διεθνείς αγορές: Ράλι στα χρηματιστήρια, βουτιά για την τιμή του πετρελαίου στα 80 δολάρια

Ράλι έκαναν σήμερα οι χρηματιστηριακές αγορές, χαιρετίζοντας την ανακοίνωση συμφωνίας στη Μέση Ανατολή που οδήγησε την τιμή του πετρελαίου στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, εν αναμονή της υπογραφής της την Παρασκευή.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 άνοιξε σήμερα σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, με τους περισσοτέρους κλάδους να κινούνται ανοδικά αφότου τοι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία ειρήνης που θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και θα δώσει τέλος στην τρίμηνη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 1% στις 639,20 μονάδες στις 11:02 ώρα Ελλάδας, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό ρεκόρ που σημείωσε στις 27 Φεβρουαρίου. Με τη σημερινή άνοδο, ο δείκτης ανακτά όλες οι απώλειες που κατέγραψε λόγω της σύγκρουσης.

Στην αρχή της συνεδρίασης, το Παρίσι ενισχύθηκε κατά 1,58%, η Φρανκφούρτη κατά 1,79% και το Μιλάνο κατά 1,01%. Στη Μαδρίτη, ο δείκτης Ibex (+1,36%) ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα των 19.000 μονάδων.

Η διάθεση των επενδυτών για ρίσκο ήταν πιο περιορισμένη στο Λονδίνο (+0,58%), όπου ο δείκτης εξαρτάται ιδιαίτερα από τις καλές επιδόσεις των πετρελαϊκών βιομηχανιών. Έτσι η μετοχή της BP σημείωσε βουτιά 3,76%.

Ο δείκτης των εταιριών ενέργειας σημείωσε πτώση 2,7%, ακολουθώντας την πορεία των τιμών του πετρελαίου.

Στον αντίποδα, οι μετοχές των αεροπορικών εταιριών, που επηρεάζονται από τις τιμές ενέργειας, ενισχύθηκαν, με τους τίτλους της Lufthansa και της Air France να καταγράφουν άλμα άνω του 5%. Ο ευρύτερος κλάδος ταξιδίων και αναψυχής ανήλθε σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ.

Ο κλάδος των ειδών πολυτελείας, που έχει πληγεί περισσότερο φέτος συγκριτικά με άλλους κλάδους, ενισχύθηκε κατά 3,4%.

Στην Ασία, τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ έκλεισαν σήμερα με ισχυρή άνοδο, καταγράφοντας κέρδη σχεδόν 5%. Όπως και η Ευρώπη, η Ασία, σημαντικός εισαγωγέας ενέργειας, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Το πετρέλαιο στα 80 δολάρια το βαρέλι

Ιδιαίτερα ευμετάβλητες, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν μεγάλη πτώση μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης που εξαπέλυσαν ο Αμερικανός πρόεδρος και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Γύρω στις 10:30 ώρα Ελλάδας, το μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε ισχυρή πτώση (-5,06%) στα 82,91 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI ακολούθησε την ίδια τάση (-5,70% στα 80,04 δολάρια το βαρέλι).

«Είναι μακράν το χαμηλότερο επίπεδο από τις πρώτες ημέρες του πολέμου», σχολίασε η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, αναλύτρια στη Swissquote.

Στην αγορά ομολόγων, η ανακοίνωση της συμφωνίας οδήγησε σε πτώση τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund διαμορφώθηκε στο 2,95% από 2,99% που ήταν στο κλείσιμο της Παρασκευής, ενώ το αντίστοιχο γαλλικό ακολουθούσε παρόμοια πορεία (3,68% συγκριτικά με 3,73%).