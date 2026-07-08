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Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 2026
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Διεθνείς αγορές: Άλμα καταγράφει το πετρέλαιο, υποχωρούν οι μετοχές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Άλμα έκανε σήμερα το πετρέλαιο, ενώ οι τιμές των μετοχών υποχώρησαν, μετά τις σημερινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο «τελείωσε».

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Τραμπ, που έκανε τις δηλώσεις αυτές στην Άγκυρα πριν από τις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε ότι δεν θέλει να έχει παρτίδες με την Τεχεράνη. «Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε…είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι με αυτούς», δήλωσε.

Το κλίμα στην αγορά ήταν ήδη εύθραυστο μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στον Κόλπο.

«Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εντείνονται σήμερα το πρωί», σχολίασε η Κάθλιν Μπρουκς, αναλύτρια της XTB.

Γύρω στις 12:40 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Σεπτεμβρίου, σημείωσε άλμα κατά 6,32% στα 78,85 δολάρια. Το αντίστοιχο αμερικανικό, το βαρέλι του WTI, παράδοσης Αυγούστου, ενισχύθηκε κατά 6,29% στα 74,87 δολάρια.

Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν σε υψηλό ενός μήνα στο 4,56% ενώ στην Ευρώπη οι αποδόσεις στα γερμανικά και τα ιταλικά 10ετή ομόλογα αυξήθηκαν νωρίτερα στο 3,06% και στο 3,9%, αντίστοιχα.

Ο πανευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης STOXX 600 σημείωσε νωρίτερα απώλειες 1,6% και οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από το αποκορύφωμα της σύγκρουσης στο Ιράν στα μέσα Μαρτίου.

«Το ηθικό των επενδυτών ήταν ήδη κλονισμένο στο άνοιγμα, μετά τα πλήγματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τη νύχτα. Αλλά οι δηλώσεις του Τραμπ πυροδότησαν το φιτίλι», σχολίασε ο Νιλ Γουίσλον της Saxo Markets.

Στις 12:40 ώρα Ελλάδας, το Παρίσι σημείωσε πτώση 2,06%, η Φρανκφούρτη 2,28% και το Λονδίνο 1,54%.

 

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