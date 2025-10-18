menu
Αθλητικά

Διεκόπη το Σταντάρ Λιέγης-Αντβέρπ επειδή… πέταξαν ποτήρι στον διαιτητή

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η αναμέτρηση της Σταντάρ με την Αντβέρπ, με την οποία άνοιξε χθες το βράδυ στο «Μορίς Ντουφράσν» της Λιέγης η «αυλαία» της 11ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ… Αιτία αποτελεί το γεγονός ότι, στο 87ο λεπτό του αγώνα, οπαδός από την εξέδρα πέταξε ένα πλαστικό ποτήρι στον αγωνιστικό χώρο, το οποίο «πέτυχε» στην πλάτη τον διαιτητή, ο οποίος βρισκόταν στην πλάγια γραμμή (και στη συνέχεια «βρήκε» και στο χέρι του Τομπίας Μορ της Σταντάρ, πριν πέσει στο έδαφος). Άμεσα ο «άρχοντας» της αναμέτρησης, Λόταρ Ντόντ, διέκοψε οριστικά το ματς και ενώ και νωρίτερα είχαν πέσει κύπελλα στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Σταντάρ επιβεβαίωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών από το σημείο της διακοπής την Δευτέρα ή την Τρίτη, ενώ γνωστοποίησε πως ο οπαδός που πέταξε το κύπελλο ταυτοποιήθηκε και πως θα του επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κανονισμοί της βελγικής Pro League ορίζουν πως αγώνες που διακόπτονται λόγω συμπεριφοράς οπαδών συνεχίζονται χωρίς θεατές από το λεπτό και τη θέση στον αγωνιστικό χώρο που συνέβη η διακοπή.

Στο σημείο της διακοπής οι γηπεδούχοι προηγούνταν 1-0, χάρη στο γκολ του Ραφίκι Σαΐντ στο 1ο λεπτό, ενώ έμειναν με δέκα παίκτες στο 39΄, λόγω αποβολής του Αντνάν Αμπίντ.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής του βελγικού πρωταθλήματος έχουν ως εξής:

Σταντάρ Λιέγης-Αντβερπ Διεκόπη

Λα Λουβιέρ-Βέστερλο 18/10

Λέουβεν-Μπριζ 18/10

Σεντ Ζιλουάζ-Σαρλερουά 18/10

Σερκλ Μπριζ-Γκενκ 19/10

Ντεντερ-Μαλίν 19/10

Σεντ Τρουϊντέν-Αντερλεχτ 19/10

Ζούλτε Βάρεγκεμ-Γάνδη 19/10

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 23

Μπριζ 20

Άντερλεχτ 18

Γάνδη 17

Σεντ Τρουιντέν 17

Μαλίν 16

Γκενκ 14

Ζούλτε Βάρεγκεμ 14

Βέστερλο 13

Σαρλερουά 12

Λα Λουβιέρ 12

Σταντάρ Λιέγης 11

Αντβέρπ 11

Σερκλ Μπριζ 10

Λέουβεν 8

Ντέντερ 3

