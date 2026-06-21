Διεισδυτική ματιά στην οικονομική ιστορία μέσα από το βιβλίο του Ν. Χριστοδουλάκη

Μια διεισδυτική ματιά στην οικονομική ιστορία της Ελλάδας τον 19ο αιώνα, που δίνει την ευκαιρία για πολλά συμπεράσματα για τα όσα έγιναν και γίνονται στη χώρα μας σήμερα, είναι το βιβλίο του Νίκου Χριστοδουλάκη “Δὲν εἶν’ εὔκολες οἱ θύρες… Κρίσεις και χρεοκοπίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα” που παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο καφέ “Κήπος”.

«Είναι ένα βιβλίο πρωτότυπο, μεστό, άρτιο επιστημονικά που μπορεί να διαβαστεί από ένα μη ειδικό πολίτη. Είναι 190 σελίδες και αποδεικνύει ότι η ποιότητα ενός βιβλίου δεν μετριέται με τον όγκο του, αλλά με την πρωτοτυπία και τη συμβολή του στην έρευνα» τόνισε ο Θεόδωρος Φορτσάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Πρ. Πρύτανης ΕΚΠΑ που ήταν ο πρώτος ομιλητής. Ο ίδιος στάθηκε πολύ στα οικονομικά στοιχειά σημειώνοντας πως όπως και τον 19ο αιώνα έτσι και σήμερα στη χώρα μας διαπιστώνεται μια διαχρονικά φορολογική στρέβλωση με τους έμμεσους φόρους να είναι ο κύριος όγκος των εσόδων του κράτους και να ακολουθούν οι φόροι εισοδήματος.

Ακολούθησε η Ντένια Κολοκοτσά, Καθηγήτρια, Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης που αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του βιβλίου υπογραμμίζοντας την «τεκμηριωμένη και μεθοδολογικά άρτια ανάλυση των οικονομικών κρίσεων στη νεότερη ελληνική ιστορία». Η κ. Κολοκοτσά στάθηκε σε τρία σημεία που χαρακτηρίζουν το γραπτό του πρώην Υπουργού: Την επιστημονική τεκμηρίωση από το συγγραφέα, πως αυτή η τεκμηρίωση μας καθοδηγεί για πρόληψη και δράση και πώς χρειάζεται να σκεφτούμε τη συνεργασία, τη διεπιστημονικότητα και την ανάγκη να λειτουργούμε συλλογικά.

Στην δική του εισήγηση ο κ. Μανώλης Μπουζάκης, Επίτιμος Υποναύαρχος ΠΝ, πρώην διευθυντής του εκδοτικού οίκου “Γνώση” έκανε ιστορική αναδρομή στα γεγονότα της Ελληνικής επανάστασης, στο ρόλο των μεγάλων δυνάμεων, στις σχέσεις μεταξύ των οπλαρχηγών και της άρχουσας τάξης (προύχοντες και κοτζαμπάσηδες) και υπογράμμισε πως «η παγκόσμια ιστορία μας λέει πως όλες οι επαναστατικές ανατροπές όπου και αν επιχειρήθηκαν ακολουθήθηκαν από σκληρές εμφύλιες μάχες, έτσι έγινε στη Γαλλία, στις ΗΠΑ, στη Ρωσία, στη Λατ. Αμερική, στις χώρες της Αφρικής, στα κράτη της Αραβικής χερσονήσου. Είναι η ιστορία που μας επιβεβαιώνει πως η ηδονή της εξουσία είναι ανίκητη, και πως ούτε η δική μας ταλαίπωρη πατρίδα δεν θα μπορούσε να έχει αυτή τη μαύρη συνέχεια».

Για έναν πολιτικό «έξω από συνηθισμένα, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν απόλυτα προσηλωμένος στο στόχο, δεν τον ενδιέφερε καθόλου να είναι ευχάριστος ,τον ενδιέφερε να είναι αποτελεσματικός και δίκαιος» μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής προσθέτοντας πως αν κάτι ξεχωρίζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα από τα άλλα κόμματα είναι ότι «έχει οικονομικό πρόγραμμα το οποίο έχει συντάξει ο Νίκος Χριστοδουλάκης που παραμένει μάχιμος».

Στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης παρατήρησε πως αν η παρουσίαση του βιβλίου δεν γίνονταν στο καφέ “Κήπος” θα μπορούσε να γίνει στο Σπίτι του Βενιζέλου ή στο Νεώριο Moro, που το μεν πρώτο αγοράστηκε και το μεν δεύτερο ανακατασκευάστηκε επί υπουργίας του Ν. Χριστοδουλάκη.

Κλείνοντας την εκδήλωση ο ίδιος ο συγγραφέας επεσήμανε πως το βιβλίο είχε στόχο να το εκδώσει το 2021 στην επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση αλλά δεν το κατάφερε για λόγους υγείας, παρατηρώντας ότι αυτόν τον βοήθησε να δει τα πράγματα από απόσταση από το εορταστικό κλίμα για τα 200 χρόνια που «ήταν βαρυφορτωμένο κυρίως με λαογραφικά στοιχεία, με στοιχεία που ήταν αυτοδοξαστικά, πολλά από αυτά ελάχιστα τεκμηριωμένα κάτι που δεν δίνει το σωστό μήνυμα».

Υπογράμμισε πως ένα από τα πράγματα που αντιλήφθηκε συγκεντρώνοντας στοιχεία για το βιβλίο ήταν πως στην Ελλάδα από το 1820 – 1830 μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα οι συνθήκες διαβίωσης είχαν ελάχιστα βελτιωθεί, όταν στις υπόλοιπες χώρες το επίπεδο βελτιώνονταν ραγδαία και εκτίμησε πως μια από τις αιτίες ήταν η άρνηση της πλειοψηφίας των πολιτών να πληρώσουν φόρους ανάλογα με τα εισοδήματα τους.