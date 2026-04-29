Διαβατήρια με την εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ θα κυκλοφορήσουν σε περιορισμένο αριθμό

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι θα εκδώσει έναν περιορισμένο αριθμό συλλεκτικών διαβατηρίων που θα φέρουν το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ, ένα ακόμη παράδειγμα όπου η κυβέρνηση συνδέει το όνομα ή την εικόνα του Αμερικανού προέδρου με δημόσια περιουσία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, τα διαβατήρια θα κυκλοφορήσουν στο πλαίσιο των εορτασμών για την 250η επέτειο από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας τον Ιούλιο, σημείωσε σε ανακοίνωσή του, η οποία δεν αναφέρει ότι θα φέρουν την εικόνα του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τόμι Πίγκοτ.

Οι απεικονίσεις που δημοσιοποίησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δείχνουν το πορτρέτο του Τραμπ να εμφανίζεται σε μια σελίδα του διαβατηρίου απέναντι από μια εικόνα από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776.

“Αυτά τα διαβατήρια θα φέρουν εξατομικευμένο εικαστικό ενώ θα διατηρήσουν τα ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας που καθιστούν τα αμερικανικά διαβατήρια τα ασφαλέστερα έγγραφα στον κόσμο”, είπε ο Πίγκοτ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να επιλέξουν να μη λάβουν το συλλεκτικό διαβατήριο. Πάντως, αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξει επιπλέον χρέωση για κάποιον που θα θελήσει να του χορηγηθεί ένα από αυτά τα περιορισμένα σε αριθμό διαβατήρια.

Επίσης, το Νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών έχει ανακοινώσει σχέδια για την έκδοση ενός συλλεκτικού χρυσού νομίσματος με την εικόνα του Τραμπ με αφορμή την επέτειο από την ίδρυση της χώρας και το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι τα χαρτονομίσματα θα φέρουν την υπογραφή του Τραμπ, η πρώτη φορά που εν ενεργεία πρόεδρος υπογράφει αμερικανικό χαρτονόμισμα.

Από τις αρχές του περασμένου έτους που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει προσθέσει το όνομά του σε εμβληματικά κτίρια της Ουάσινγκτον, σε μια νέα κλάση πολεμικών πλοίων, σε ένα πρόγραμμα βίζας για εύπορους ξένους, σε μια ιστοσελίδα συνταγογράφησης φαρμάκων του αμερικανικού δημοσίου και σε ομοσπονδιακούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς για παιδιά.

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

