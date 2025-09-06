Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” του Σαββάτου

Έφυγε ο ακάματος εργάτης του Βενιζελισμού, Νίκος Παπαδάκης

Πένθος στα Χανιά για τον θάνατο του γενικού διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”

Προφυλακίσεων συνέχεια για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης

Αγανάκτηση για τη λειψυδρία από καλλιεργητές στα Χανιά

Κινητοποίηση κτηνοτρόφων χθες στον ΒΟΑΚ

Ζητούμενο μια άλλη σχέση ανάμεσα σε άνθρωπο και φύση

Διαδρομές: Νυχτερινή βάρδια στα Χανιά

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 64 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…