Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” της Τετάρτης

Εργασία μέχρι τα βαθιά γεράματα λόγω δημογραφικού
- Επισημάνσεις σε συνέδριο του ΟΟΣΑ στα Χανιά
Εντυπωσίασε η ομάδα «ΖΕΥΣ» χθες στο Ηράκλειο
“Ακτινογραφία” των χοχλιών στην Κρήτη μέσα από επιστημονική μελέτη
Τραγωδία ανοιχτά της Γαύδου – Ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστες
Αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα
Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτ. Κρήτης: «Μέτρα – ψίχουλα»
Δίκη για τον θάνατο εργαζόμενου στο Εφετείο Χανίων
Νοσοκομείο: Παραμένει η έλλειψη προσωπικού
Λογιστές: Παράπονα προς τον ΕΦΚΑ
Συντάξεις: Επίδομα 250 ευρώ
Μπάσκετ: Σπουδαίες νίκες για παίδες Κύδωνα και ΑΟΚ
Γράφουν σήμερα στα Χανιώτικα νέα:
- Ελαιοκομικά νέα από τον Δρ. Νίκο Μιχελάκη
- Κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση από τον Αντώνη Σκαμνάκη
- Πόσα ΚΑΠΗ χρειαζόμαστε στον Δήμο μας από τον Κυριάκο Βασιλομανωλάκη
- Ερημονήσια με παράξενες ιστορίες από τη Μαρία Μυστακίδου
Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”
Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…