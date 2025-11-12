Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” της Τετάρτης

Εργασία μέχρι τα βαθιά γεράματα λόγω δημογραφικού

Επισημάνσεις σε συνέδριο του ΟΟΣΑ στα Χανιά

Εντυπωσίασε η ομάδα «ΖΕΥΣ» χθες στο Ηράκλειο

“Ακτινογραφία” των χοχλιών στην Κρήτη μέσα από επιστημονική μελέτη

Τραγωδία ανοιχτά της Γαύδου – Ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστες

Αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτ. Κρήτης: «Μέτρα – ψίχουλα»

Δίκη για τον θάνατο εργαζόμενου στο Εφετείο Χανίων

Νοσοκομείο: Παραμένει η έλλειψη προσωπικού

Λογιστές: Παράπονα προς τον ΕΦΚΑ

Συντάξεις: Επίδομα 250 ευρώ

Μπάσκετ: Σπουδαίες νίκες για παίδες Κύδωνα και ΑΟΚ

Γράφουν σήμερα στα Χανιώτικα νέα:

Ελαιοκομικά νέα από τον Δρ. Νίκο Μιχελάκη

Κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση από τον Αντώνη Σκαμνάκη

Πόσα ΚΑΠΗ χρειαζόμαστε στον Δήμο μας από τον Κυριάκο Βασιλομανωλάκη

Ερημονήσια με παράξενες ιστορίες από τη Μαρία Μυστακίδου

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…