Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” της Τετάρτης

Αντιδράσεις για το “ξήλωμα” του λιμενάρχη από φορείς των Χανίων

Απομακρύνθηκε με εντολή Κικίλια μετά από επεισόδιο σε πλοίο

Γαλανόλευκη γιορτή για την επέτειο του «ΟΧΙ» στον νομό Χανίων

Στάχτη το παλιό ΠΙΚΠΑ για δεύτερη φορά σε 5 χρόνια

Σάββατο η απολογία του δράστη για το φονικό στην Κίσσαμο

Κινητοποιήσεις κτηνοτρόφων σήμερα στα Χανιά

Έρευνες εντός του 2026 στην Κρήτη για τους υδρογονάνθρακες

Παράταση μέτρων στην Κρήτη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Περίεργη υπόθεση στα Χανιά – Καταγγελίες Ένωσης Οικοδόμων

Διπλή διεθνής διάκριση για το Πολυτεχνείο Κρήτης

Νέες επιδρομές από το Ισραήλ στη Γάζα

Κοντομαρί: Βιωματικό μάθημα ιστορίας για το ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου

Σχολεία: Φιλοξενία ξένων μαθητών από το 4ο ΓΕΛ Χανίων

Ευζωία: Τα συνδυαστικά κέρδη της ανάγνωσης, της αφήγησης και του γραψίματος

Γράφει ο Κυριάκος Βασιλομανωλάκης

Άρση βαρών: Τρία μετάλλια η Μαρία Στρατουδάκη

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 56 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…