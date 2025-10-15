Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” της Τετάρτης

Επισκέπτες από τον βορρά το Φθινόπωρο στα Χανιά

Πρώτοι οι Σκανδιναβοί σε αφίξεις τον Σεπτέμβριο

Απεργιακή κινητοποίηση χθες στα Χανιά

Νίκες για ΟΑΧ και ΑΟΚ Χανιά στο μπάσκετ

«Ναι» φορέων για τη λαϊκή στην ΑΒΕΑ στη Νέα Χώρα

Υπαρκτή απειλή ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα

Συμβουλές για το πετρέλαιο θέρμανσης στους καταναλωτές

Ενίσχυση με 150.000 ευρώ για το μεταναστευτικό για τα Σφακιά

“Πόσο καλά γερνάμε;”: Με ούριο άνεμο για την 4η ηλικία…

Γράφει ο Κυριάκος Βασιλομανωλάκης

Χανιά: Καταδικάστηκε ζευγάρι που κούρεψε ανήλικη με την ψιλή

Άποψη: Εθνικός και περιφερειακός έλεγχος των κρίσιμων εθνικών υποδομών

Γράφει ο Νίκος Μουντάκης

Ιταλία: Τραγωδία με νεκρούς σε έξωση

Πολιτισμός: Πρεμιέρα σήμερα για το φεστιβάλ κινηματογράφου στα Χανιά

