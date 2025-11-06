Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” της Πέμπτης

Μέτρα κατά της οπλοκατοχής μετά το μακελειό στα Βορίζια

Προαναγγέλθηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Μόνιμη εγκατάσταση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη

Υπερθέαμα στους αιθέρες χθες στα Χανιά από τη «ΖΕΥΣ»

Ο Ορειβατικός στα Ιμαλάια

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τον νέο ΒΟΑΚ στα Χανιά

Κομόλιθοι της Ποταμίδας: Γεωλογικός πλούτος – Πολιτιστικό απόθεμα

Σε απόγνωση οι εργαστηριακοί γιατροί και στα Χανιά

Ζητούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ενίσχυση επιχειρήσεων σε νησιά

Άνθρωποι του τόπου μας: Κώστας “Γκας” Μεγαλούδης

Χανιά: Στις κάλπες οι δικηγόροι

Κρήτη: Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

Πλειστηριασμοί: 4 μύθους επισημαίνει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Όλη η τοπική -και όχι μόνον- επικαιρότητα σε 48 σελίδες, με την εγκυρότητα των “Χανιώτικων νέων”

Χανιώτικα νέα: Αυτή την εφημερίδα, την γράφουμε μαζί…