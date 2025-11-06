Διαβάστε στα “Χανιώτικα νέα” της Πέμπτης

Μέτρα κατά της οπλοκατοχής μετά το μακελειό στα Βορίζια
- Προαναγγέλθηκαν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
- Μόνιμη εγκατάσταση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη
Υπερθέαμα στους αιθέρες χθες στα Χανιά από τη «ΖΕΥΣ»
Ο Ορειβατικός στα Ιμαλάια
Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για τον νέο ΒΟΑΚ στα Χανιά
Κομόλιθοι της Ποταμίδας: Γεωλογικός πλούτος – Πολιτιστικό απόθεμα
Σε απόγνωση οι εργαστηριακοί γιατροί και στα Χανιά
Ζητούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ενίσχυση επιχειρήσεων σε νησιά
Άνθρωποι του τόπου μας: Κώστας “Γκας” Μεγαλούδης
Χανιά: Στις κάλπες οι δικηγόροι
Κρήτη: Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ
Πλειστηριασμοί: 4 μύθους επισημαίνει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
